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人質談判變數？　哈瑪斯領袖：並非所有以色列人質都在我們手上

▲▼哈瑪斯俘虜包裹白布的以色列平民，將其載回加薩境內當作人質。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯以白布包裹以色列平民，載回加薩境內當作人質。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯位於黎巴嫩的領袖哈姆丹（Osama Hamdan）19日卻聲稱，並非所有以色列人質都在他們手上，組織內部也沒人知道，被關押在加薩的以色列人質，究竟有多少人。專家指出，這可能會讓釋放人質的談判更加複雜。

《紐約時報》哈姆丹表示，除了他們組織以外，盟友巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）也扣押了一些人質。哈瑪斯正在尋求廣泛換囚，要求以色列釋放未經審判就遭關押的數百名巴勒斯坦人，包括女性與孩童。

哈姆丹說，「這次攻擊的成功意義重大，沒有人預料到這一點，這顯示出以色列軍方的脆弱性。」他也主張，以色列占領哈瑪斯認為的巴勒斯坦領土，就是造成其他問題的主要問題，「以色列人必須做出決定。他們想要繼續占領嗎？或者他們想要做出改變，承認巴勒斯坦的權利，並且支持國際決議？」

被點名後，伊斯蘭聖戰組織發言人阿爾─布雷姆（Musab Al-Breim）表示，該組織約有「30名囚犯」，但不願透露確切人數。

▲▼哈瑪斯將一名被俘的以色列平民送至加薩。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯將一名被俘的以色列平民送至加薩。（圖／達志影像／美聯社）

總部位於以色列的人權組織HaMoked表示，以色列目前未經審判拘留至少1100名巴勒斯坦人，是2003年以來最多的一次。救助兒童會（Save the Children）一份2020年報告估計，每年多達700名巴勒斯坦兒童被以色列軍事法庭體系拘留及起訴，大多數都被指控扔擲石頭，最高卻可處20年監禁。

《紐約時報》寫道，以色列國防軍表示，約有203人遭挾持，包括平民與士兵。不過，以色列以外國家的人質可能受到不同對待。哈瑪斯在黎巴嫩的政治局成員雷謝克（Ezzat Al-Resheq）轉述領袖說法，「擁有外國國籍的平民囚犯是客人，當現場條件允許時，就會被釋放。他們不是任何協議的一部分，而我們對於釋放他們沒有任何要求。」

一名熟悉人質談判情況的外交官表示，哈瑪斯打算把以色列士兵納入大規模換囚計畫的一部分，但除了哈瑪斯以外，還有另一個組織掌握人質，可能讓確保人質釋放的努力複雜化。他透露，哈瑪斯沒料到會帶走那麼多平民俘虜，一些槍手來自意識形態更極端的伊斯蘭聖戰組織，也很驚訝竟然能夠推進到如此深入之處，還輕而易舉挾持平民與士兵。

另一名熟悉人質談判的外交官說，哈瑪斯要求停火，以利交出他們挾持的平民。

 
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