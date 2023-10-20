3層建築隔成「78間鳥籠房」！1間廁所50人共用　飄出濃烈惡臭

記者詹雅婷／綜合外電報導

馬來西亞政府人員本周突襲取締首都吉隆坡一棟3層樓的房子，發現內部改裝隔成78個小房間，空間狹窄密集，且房間內部沒有空氣流通系統，一旦發生火災恐釀傷亡。這狀況讓官員形容，「這根本不是人住的地方，這是鳥籠，是棺材」。

綜合星洲網、中國報等報導，這棟建築物改裝之後，第一層隔成38個房間、第二層隔成23間、第三層則有17間，總計78間，所有隔間材料全是易燃木板。業主只為房客提供一張薄床墊、舊枕頭、燈泡與插座，空間非常狹窄。

當地記者實際走訪時發現，走道非常窄小，只能容納1人走動，每個小房間密不透風，瀰漫惡臭，環境惡劣，只有部分房間設有一個通風口。其中在隔成38個房間的樓層，共住著40名至50名房客，全部的人共用一間廁所，有濃烈異味。

這讓地方政府發展部長倪可敏直言，現場猶如難民營，房間內完全沒有空氣流通系統，空間狹窄密集，沒有任何消防安全措施、未遵照法律規定配有消防器材，有安全疑慮，一旦發生火災恐釀成傷亡，「這根本不是人住的地方，這是鳥籠，是棺材。」

倪可敏在記者會上表示，現已確定這棟房子並未獲得吉隆坡市政局的批准，要求業者盡快自首，執法單位將確保違法隔間全數拆除。他也說，依據相關法令，嫌犯一經定罪，最高罰款5000令吉（約新台幣3.4萬元）或3年以下刑期，或是兩者兼施。