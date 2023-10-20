白宮犯致命低級錯誤！拜登合照特種部隊「沒打馬」　恐洩士兵身份

▲美國總統拜登訪問以色列，與以色列總理納坦雅胡會面。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯突襲以色列，目前以色列軍隊封鎖加薩走廊，準備隨時投入地面作戰。日前，美國總統拜登閃電訪問以色列，同時還和部署在以色列的美國特種部隊合照，然而白宮媒體團隊卻反而弄巧成拙，將照片上傳至社群平台時竟然沒有打馬賽克，遭專家批評是否存心讓部隊成為敵方活標靶。

根據美媒《福斯新聞》，美國白宮於當地時間19日在社群平台Instagram，上傳一張拜登和美國駐以色列的特種部隊「三角洲部隊」（Delta Force）的合照，拜登陸續和4名武裝人員握手，然而相片裡武裝人員的臉部特徵在上傳後竟然沒有被加上馬賽克模糊處理，如此危險又致命的低級錯誤立刻引來排山倒海的批判。

記者舒梅塔（Sam Shoemate）在分享該張截圖時，還特別進行編輯，批評白宮媒體團隊粗心大意，「白宮媒體團隊昨晚分享了這張相片，且沒有模糊『三角洲部隊』的臉部特徵，在經過一小時成千上萬人觀看這張相片和貼文後，他們才終於刪除這張相片，這足以是拜登政府的巨大失敗！」

▲白宮上傳原圖時，並未以馬賽克處理，黑色打馬為記者舒梅塔後製。（圖／翻攝自X／samosaur）

《福斯新聞》記者梅盧金（Bill Melugin）19日下午證實白宮所犯下的低級錯誤，「最新消息，白宮承認，他們在以色列發布一張未經審查的美國特種部隊與拜登的合照，然而不經意的失誤卻讓美國特種部隊淪為敵軍的活標靶。」

儘管白宮在經過1個多小時後刪除相片，卻還是無法挽救聲勢。《福斯新聞》撰稿人卡特（Sara Carter）寫道，「白宮真的有這麼愚蠢嗎？還是他們純粹是想讓人們成為敵方的攻擊目標？這是完全不能接受的。他們是受過精英訓練的戰士，像臉部識別這樣簡單的東西，正使他們的生命受到對手直接威脅。請問白宮，這怎麼發生的？」

就連社群平台X（前稱推特）也有排山倒海的用戶一致譴責白宮此次犯下的潛在災難性錯誤。美國退伍軍人兼作家帕內爾（Sean Parnell）震驚寫道，「天啊，拜登終於『擊敗了』三角洲部隊！毫無疑問，這讓他們和他們的家人淪為敵方攻擊目標。」

目前白宮官員並未針對這起錯誤，回應《福斯新聞》的置評請求。