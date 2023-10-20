日本業者喊被Booking.com坑！首波訴訟求償777萬　損失總額恐破億

▲日本11位旅宿業者向東京地方法院遞狀提告Booking.com，首波求償金額為3600萬日圓。（翻自travelvoice.jp）

圖文／鏡週刊

日前知名訂房網「Booking.com」驚爆大量欠款，導致日本多家旅宿業者受害，現在日本11位旅宿業者正式向東京地方法院遞狀提告Booking.com，首波求償金額為3600萬日圓（約新台幣777萬元）。

據日本《FNN》報導，先前就有不少日本旅宿業者抱怨，大約從今年7月開始到9月的住宿費，Booking.com都持續對業者欠款，而且多次向Booking.com反映與催討，但Booking.com始終沒有理會。業者們怨言，等於是被Booking.com「給坑了」。

近日日本11名旅宿業者正式對Booking.com總公司與日本分公司提告，以「多次向Booking.com催繳卻未付款，等於是侵占行為」為由，向東京地方法院遞狀提告，並求償3600萬日圓。代表律師更指出，初步估算被害總額恐怕多達數十億日圓（約新台幣上億元），因此未來不排除再追加提起訴訟。

對此，Booking.com日本公司曾在本月10日回應，表示因為近期正進行新支付平台轉移，針對系統安全性的提升進行維護，因此發生技術問題，導致款項積欠。Booking.com表示，對於受影響的業者表示抱歉，並強調對於延遲付款的問題，已進行緊急處理。

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