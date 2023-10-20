臉書買iPhone「被騙1萬7」　高三妹輕生亡！最後訊息：怕被媽媽罵

▲ 女學生遭到詐騙輕生。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國發生一起震驚全國的案件，一名女學生上網買iPhone，付款2萬泰銖（約新台幣1萬7720元）後始終沒有收到手機，才驚覺遭到詐騙，疑似因受騙壓力過大，日前在家中輕生身亡。

綜合《曼谷郵報》等外媒，洛坤府19歲高三生阿堤雅（Atiya）15日晚間被發現陳屍家中臥室，調查發現她疑似因遇上詐騙壓力過大而選擇輕生。

根據她生前的3名好友和與她同住的阿姨，阿堤雅在臉書上找到一家地址在清萊府美塞（Mae Sai）的手機行，想要分期購買一支iPhone 13，卻被店家要求先付1萬8500泰銖（約新台幣1萬6400元）的頭期款才會發貨。

然而，阿堤雅分4次轉帳1萬8500泰銖後遲遲沒有收到手機，多次聯絡店家要求退款，這時對方又要求她支付2000泰銖（約新台幣1770元）的保證金，她照做後卻沒有收到任何回應，這才察覺受騙。

這筆金額中有部分是阿堤雅向2名好友借來的，加上害怕被媽媽罵，令她飽受壓力，15日下午向其中一名好友發出最後訊息，坦承被騙且擔心被媽媽責罵，此後就不再回訊息。

友人出於擔心聯絡她的家人，家人才發現阿堤雅的臥室房間從內部鎖上，強行進入時已經太晚。警方調查發現，她在網路上聯絡的手機行根本不存在，目前正從她匯款對象的銀行帳戶追查歹徒。

阿堤雅的母親布溫（Boonyuen）受訪時淚流滿面說明，阿堤雅想要一支明年上大學可以用的iPhone 13，但手機並不便宜，布溫便要女兒等到月底，沒想到她會自己上網買，希望警方早日逮捕歹徒，以免更多悲劇上演。

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