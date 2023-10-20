女遊客當街「秀奶露蜜桃臀」召嫖客！鄉民怒到拳頭硬了

▲女遊客在大馬街頭情色裸露。（翻自c.cari.com.my）

圖文／鏡週刊

一名年輕妹子深夜公然在馬來西亞街頭情色裸露，甚至宣傳桃色交易，引發大馬鄉民熱議，現在更引來大馬政府調查，初步認為該名女子應為大陸人。

據馬來西亞《中國報》與《東方日報》報導，這兩天大馬鄉民瘋傳一組照片，明顯可見女子走在亞庇市區街頭，但她的穿著相當清涼火辣，只有小可愛搭配超短比基尼褲，拖著行李走在路上。接著更誇張的是，女子於深夜在沙巴旅遊局前拉起上衣，直接袒胸露奶。另外一張也可見，女子在阿馬銀行交通圈附近路旁，直接脫下褲子，露出蜜桃臀「一線天」。

▲女子於深夜在沙巴旅遊局前拉起上衣，直接袒胸露奶。（翻自c.cari.com.my）

▲女子在阿馬銀行交通圈附近路旁，直接脫下褲子，露出蜜桃臀「一線天」。（翻自c.cari.com.my）

之後網友也發現，這名女子隨即在社交網路上，上傳這些圖片並趁機宣傳桃色交易，網友隨後也開始肉搜這名女子。據悉警方獲報後已針對此事進行調查，並初步認為該名女子應為大陸人。另外，沙巴州旅遊文化及環境部長拿督劉靜芝也發表聲明，呼籲遊客在衣著方面尊重當地文化，遵循入鄉隨俗的原則。她還提到有人在沙巴旅遊局建築物前，拍攝了幾張令人不悅的照片，痛斥「這種惡意行為讓人沮喪」。

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