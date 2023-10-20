哈瑪斯靠「聖戰藥丸」壯膽屠殺？戰士口袋疑搜出　IS也用過

▲哈瑪斯成員手持武器。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

以色列媒體報導，哈瑪斯7日對以色列發動恐怖攻擊前，疑似服用「聖戰藥丸」Captagon壯膽，許多死亡戰士的口袋裡都有搜出。事實上，早在2015年，伊斯蘭國（IS）就被揭發大規模販運及使用這種毒品。

Channel 12、《耶路撒冷郵報》等以媒報導，7日攻擊以色列的哈瑪斯使用「聖戰藥丸」。社群媒體X（前稱推特）流傳影片顯示，哈瑪斯的車輛座位上搜出一包包白色粉末，但此畫面尚未經過官方證實。

Captagon是一種高度成癮的類安非他命合成興奮劑，1960年代在德國問世，治療注意力缺失症與猝睡症等，雖然醫療用藥被停產，非法配方卻流出，並發展為數十億美元的黑市交易，多年來在中東地區猖獗。因為它價格實惠、容易生產，被許多貧困居民作為娛樂，或者勞力密集工作時的提神用品，也被稱為「窮人的古柯鹼」。

▲今年3月11日，伊拉克與敘利亞邊境查獲蘋果箱裡的300萬粒「聖戰藥丸」。（圖／CFP）

Captagon主要效果包括引發愉悅感、減少睡眠需求、抑制食慾、提供持續體力等，也被激進武裝份子使用，以利在麻木狀態中，犯下令人髮指的行為，還能長時間保持高度警戒，被形容是「聖戰藥丸」。BBC於2015年推出的一份報導中，就有使用者講述服藥感受，「我感覺好像自己擁有了這個世界。就像我擁有別人沒有的力量。」

2015年，IS被揭發，主要收入來源正是Captagon的走私與販運，戰士也會自行服用，在恐怖行動前抑制恐懼感。但是，隨著IS影響力減弱，黎巴嫩與敘利亞的派系開始接管，大規模生產與分銷。