監視器拍到公寓遭怪男闖入　現場詭留下「穿過內衣」交換她內衣褲

▲女返家發現,小偷用自己的穿過衣物交換她內衣褲。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國休士頓一名女子工作返家時發現,住宅遭到不明份子侵入,不但所有私人物品被翻得亂七八糟,更詭異的是,對方竟然留下穿過的衣服和內衣,而偷走了她的內衣褲,讓她覺得非常害怕。

身為女廚師的米契爾,14日晚間7時離開家中前去工作,幾小時後她下班返家時,突然無法進入自己的公寓,她表示,「感覺好像有人從裡面上鎖,我去外面繞了一圈,發現我家裡面燈是亮的」。

Houston woman’s apartment trashed by intruder who swapped his underwear for hers https://t.co/pun0pyp6rX pic.twitter.com/if2vJJulsG