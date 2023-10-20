監視器拍到公寓遭怪男闖入　現場詭留下「穿過內衣」交換她內衣褲

▲女返家發現，小偷用自己的穿過衣物交換她內衣褲。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國休士頓一名女子工作返家時發現，住宅遭到不明份子侵入，不但所有私人物品被翻得亂七八糟，更詭異的是，對方竟然留下穿過的衣服和內衣，而偷走了她的內衣褲，讓她覺得非常害怕。

身為女廚師的米契爾，14日晚間7時離開家中前去工作，幾小時後她下班返家時，突然無法進入自己的公寓，她表示，「感覺好像有人從裡面上鎖，我去外面繞了一圈，發現我家裡面燈是亮的」。

Houston woman’s apartment trashed by intruder who swapped his underwear for hers https://t.co/pun0pyp6rX pic.twitter.com/if2vJJulsG — New York Post (@nypost) October 19, 2023

米契爾雖然立即向警方報案並且通報大樓管理人員，但仍無法立即進入家中，直到24小時後才終於進入，一進門發現所有物品都有遭人翻過的痕跡，衣物和食物被扔得到處都是。

米契爾調閱監視器發現，一名穿著她內衣的陌生男子出現在走廊上，而且對方還在她家中留下穿過的衣物，讓她非常害怕。大樓管理公司調查發現，這名男子當時是使用米契爾的鑰匙進入家中，所以認為是熟人犯案，可是她完全不認識這名男子，目前已經搬離該住處，案件警方正在進行調查。