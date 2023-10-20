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哈瑪斯還有「厲害武器」沒用　飛彈專家：恐突襲遠離前線目標

▲▼ 哈瑪斯10月10日從加薩南部拉法朝以色列發射多枚火箭彈。。（圖／達志影像／美聯社）

▲以巴衝突還在打。圖為從巴勒斯坦方向發射的多枚火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以巴衝突情勢越來越緊張，以色列已針對加薩進攻行動開綠燈，如今以色列與加薩邊境的軍事活動明顯增加。不過隨著加薩危機升級，華盛頓郵報引述專家說法指出，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯手中的水下無人機及其他新型武器都還沒派上用場，擔憂接下來的以巴戰事恐怕還會有「意外」發生。

時間拉回2016年，哈瑪斯武器製造商祖奧里（Mohamed Zouari）在突尼西亞遭人開20槍斃命，專業暗殺手法讓外界懷疑是以色列下的手。報導指出，以色列想要祖奧里的命是有原因的，因為當時祖奧里正在開發可裝炸藥的水下無人機，此種武器能用於攻擊港口設施、海上船隻與石油鑽井平台。

到了今年10月，哈瑪斯突襲以色列之後，宣布使用35架武裝無人機，而這批無人機就是基於祖奧里的早期設計。軍事專家認為，這幾乎可以肯定，哈瑪斯還有更多類似的武器，在哈瑪斯秘密武器庫之中，可能還包括組織多年來一直努力獲取的其他先進武器。

▲圖為哈瑪斯武裝成員。（圖／路透）

據了解，哈瑪斯武裝成員取得一系列新武器技術，有威力強大的地雷、路邊炸彈，也有精準導航的火藥。這些武器部分由加薩地區之外的哈瑪斯工程師研發，且大多獲得伊朗技術援助。哈瑪斯10月7日使用的大部分武器先前已曝光，但如今專家們認為，哈瑪斯可能擁有更多技術先進的武器，且會將其部署在以色列發動的地面進攻行動

這讓英國智庫國際戰略研究所飛彈專家辛茲（Fabian Hinz）直言，「哈瑪斯很可能有我們還沒見過武力」，若哈瑪斯仿效黎巴嫩真主黨，哈瑪斯可能會設法吸引以軍，發動出其不意發動突襲，也許是針對「遠離前線的目標」。在2006年，真主黨與以色列爆發衝突時使用反艦飛彈擊中以色列哈尼特號護衛艦（INS Hanit），震驚各界。

▲哈瑪斯7日針對以色列發動突襲，摧毀以國軍隊主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

辛茲與其他分析人士說，如果哈瑪斯正計畫一個類似的「意外」，很有可能是水下無人機，也可能是配備精確制導系統的大型飛彈，使其精確打擊數英里之外的重要基礎設施或軍事基地。

在此之際，以色列地面部隊與車輛可能遭遇威力更大的致命路邊炸彈。今年稍早，美國一份外洩情報報告指出，伊朗專家指導敘利亞武裝份子製造穿甲彈，可從75英尺（約22.8公尺）之外破壞坦克鋼板。

美國現任與前任情報人員透露，哈瑪斯在武器系統方面能力增強，主要源自伊朗提供的支持，伊朗也一直提供火箭、飛彈、無人機原型給哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織。利用伊朗的技術，哈瑪斯建立能夠大規模生產火箭與無人機的地下工廠，依據美國與以色列官員的說法，爆裂裝置與電路板等關鍵零件透過隧道走私進入加薩地帶或透過海路。

以色列一直認為國家擁有的先進技術能確保其安全，但哈瑪斯如今已讓以色列引以為傲的國防軍事機構措手不及。

▼以色列鐵穹防禦系統（Iron Dome）攔截哈瑪斯從加薩走廊發射的飛彈。（圖／路透）

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