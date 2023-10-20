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搭飛機「最討人厭」行為！　空服員：拜託拿下耳機

▲▼搭飛機,搭機。（圖／CFP）

▲空服員指出，乘客登機時應拿下耳機集中注意力。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

疫情結束後許多民眾恢復了過往的國際旅行習慣，但如何當個「合格」的飛機乘客，也是很重要的一件事。國外一名空服員分享了一件機組人員都非常討厭遇到的事情，那就是乘客在準備登機時依舊滑著手機或戴著抗噪耳機，完全不注意周圍的狀況，這都會延誤旅客的登機時間。

根據《商業內幕》報導，國外空服員CiCi時常在Instagram和TikTok上分享關於旅行的小知識，她也透露當「合格」飛機乘客的技巧，那就是在登機的時候務必專心，不要一邊滑手機一邊上飛機，也不要一路戴著抗噪耳機忽略外界聲音，「如果你在玩手機或聽音樂，你就無法和周圍的人交流，這是一個很大的問題。」

CiCi表示，這些分心做其他事情的旅客除了無法第一時間聽清楚空服人員的指示外，還很常激怒其他乘客，「當你登機時，你正在執行一項任務，就應該專注這件事情。」她舉例，當乘客一邊滑手機或是專心聽耳機的內容時，就很容易忽略前方乘客的動向，「例如有人要返回座位、起身放包包時，就會和盯著手機的人撞在一起。」

CiCi說，飛機起飛後當然可以繼續使用耳機和手機，但在登機時，如果能即時注意到機艙狀況，就讓整體登機速度能夠更加流暢且迅速。

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