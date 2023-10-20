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美軍逃兵慘了！從北韓返回美國「面臨多項指控」：持兒童色情影像

▲▼駐韓美軍二等兵金恩。（圖／路透）

▲駐韓美軍二等兵金恩返回美國後，被指控涉有多項罪嫌。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

駐韓美軍二等兵金恩（Travis King）曾於7月18日趁隙潛入北韓（朝鮮），尋求人道庇護，慘遭平壤當局關押71天，在美國多方奔走和瑞典協調下，北韓才終於決定在邊境放人。然而，金恩平安返回美國後，卻面臨多項指控，包括逃兵、在軍營內飲酒，甚至持有兒童色情影像。金恩的母親不斷為兒子護航、解套。

根據《路透社》取得的文件顯示，美國陸軍針對金恩所犯下的罪名進行多項指控，包括金恩今年7月私自脫離隊伍逃至北韓、襲擊戰友、蒐集和持有兒童色情影像等，包括以「統一軍法典」為基礎所提出的8項不同指控，顯示金恩就算9月底成功返回祖國美國，也即將迎來一場疲累的法律訴訟戰。

在金恩被關押在北韓的71天當中，美國陸軍迴避了外界對於金恩是否將受到紀錄處分的提問，稱其首要任務是確保在北韓被關押2個多月的金恩「能否獲得妥善照顧」；在經歷數周斡旋和談判以後，平壤當局終於決定放人，金恩被帶到朝中邊境，並送交美國大使；9月28日，金恩被送往德州一間軍事醫院進行身心理醫療評估。

▲▼駐韓美軍金恩潛逃北韓，其母親、外祖父接受專訪時展示金恩的肖像。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼駐韓美軍金恩潛逃北韓，其母親、外祖父接受專訪時展示金恩的肖像。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼駐韓美軍金恩潛逃北韓，其母親、外祖父接受專訪時展示金恩的肖像。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，其實金恩在先前早已是罄竹難書，美國陸軍指控他早就犯下許多不當的行為，包括去年10月還曾試圖逃離美國軍方的拘留、在宵禁離開基地、違反陸軍禁止飲酒命令而被指控不服從。金恩還被指控，曾於今年7月誘導一名Snapchat用戶「故意、並自願製作兒童色情內容」，且他還被指控持有兒童色情影像。

另外，金恩在南韓服役期間，去年9月在首爾某夜店喝醉，和韓國客人起肢體衝突而遭起訴；去年10月在首爾踹毀巡邏警車，還對警察飆罵髒話；今年2月被罰500萬韓元罰金，由於尚未繳納罰款，因此今年5月24日起獲判拘役48天，7月10日才獲釋。

面臨美國陸軍的多項指控，金恩的家人決定聘請超豪華律師團隊為他辯護，其中還包括在一場軍事訴訟中擔任首席軍事辯護律師的羅森布拉特（Franklin Rosenblatt）。

▲▼駐韓美軍二等兵金恩的母親位於美國威斯康辛州的家。（圖／達志影像／美聯社）

▲駐韓美軍二等兵金恩的母親位於美國威斯康辛州的家。（圖／達志影像／美聯社）

金恩的母親蓋茨（Claudine Gates）在聲明中表達對於兒子金恩「無條件的愛與支持」，認為他的兒子在這場事件中是屬於無辜的一方，要求應該要讓她兒子獲得無罪推定。

蓋茨表示，「我養大的那個人、我送他去新兵訓練營的人、和我一起度假的人，那個人從來都不喝酒。身為了解兒子的母親，我深信我兒子在服役期間一定發生一些事情。軍方承諾調查（駐韓美軍）韓福瑞營裡發生的一些事情，我正靜候結果。」

據悉，金恩自從平安返回美國以後，並沒有公開他在北韓拘留期間內所受到的待遇為何。

►美軍逃兵金恩搭軍機返抵美國德州　多人護送下機
►連金正恩也不想收！「美軍逃兵」經中國送回美國　美官員感謝北韓

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