美國是以色列最大軍援國！　累計達1580億美元「是烏克蘭的2倍」

▲美國是以色列最大軍援國。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

自烏俄戰爭爆發後，美國就給予烏克蘭大筆資金援助，目前國內已出現反彈聲浪，而近日以巴爆發衝突，以色列向美國要求更多的緊急軍事援助。事實上，根據統計，自二戰以來，美國一直是以色列最大的軍事援助國，目前已累積獲得超過1580億美元的資金，是對烏克蘭的2倍之多。

根據CNN報導，美國國會研究處（Congressional Research Service）數據顯示，自二戰至今，以色列一直是美國累計軍事援助最大的受惠國，目前已向其提供了1580億美元的雙邊援助和軍事資金。

美國在2023年向以色列撥給38億美元的軍事資金，而這也屬於美國前總統歐巴馬（Barack Obama）所簽署的10年協議一部分；該協議承諾在2019年至2028年間向以色列提供380億美元的軍事援助

至於烏克蘭的部分，德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy）的數據顯示，自烏俄戰爭於去年2月爆發以來，拜登政府和美國國會已向烏克蘭提供了超過750億美元的援助，其中60％是軍事相關，如武器和安全援助，另外還包含人道主義與金融援助。

《路透社》先前曾指出，美國總統拜登可能考慮要求國會通過約1000億美元（約新台幣3.25兆元）追加預算法案，其中包括對以色列、烏克蘭和台灣的國防援助。拜登19日發表演說時也證實，他20日將向國會提出「緊急預算要求」。

►加強防禦力！ 美國將回租「2套鐵穹防空系統」給以色列

►以巴衝突恐擴大！ 約旦外長警告：「最糟局面」要來了

►拜登橢圓形辦公室演說 提緊急預算援以烏：我不讓哈瑪斯和普丁贏