女大生回家撞見「爸媽尬上陌生夫妻」　她嚇壞馬上掉頭回宿舍

▲女大生伊茲回家發現爸媽大談多角戀。（圖／翻攝TikTok@gooninandbaiting）



記者吳美依／綜合報導

美國女大生伊茲（Iz）表示，自己有一天從校園返回老家，卻驚訝地發現，爸媽正與另一對陌生夫妻經營「多角戀關係」，震驚之餘立刻準備返回學校宿舍。她把這段故事分享至TikTok，引發網友熱議。

伊茲表示，「從大學回家，發現我爸媽與另一對伴侶是多角戀關係」，並未具體說明究竟目睹什麼畫面。但是，許多網友都對她的震驚表達同情與安慰，「這是一個巨大的變化，我很遺憾妳突然得知這種事情，這是不公平的」、「我真的為妳感到難過。妳的父親很自私，只想到他自己。」

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令人意外的是，竟有不少鄉民分享更戲劇化的經驗，「我休假回來，發現我爸娶了一個我從沒聽說過的女人」、「我出國留學回來，發現我爸媽分居了」、「我從大學回家的那一天，我媽告訴我，她要跟我繼父離婚，而我甚至還沒有把行李卸下來。」

幾天後，伊茲發布影片解釋，上次談到的其實是親生父親與繼母，爸爸更已經有過三段婚姻。雖然她當下很難消化，如今卻已經可以坦然面對，還能開著「新爸媽」的車兜風，「夥伴們，謝謝你們的關心」、「別擔心，我一輩子都在接受情感上的訓練，來處理這種瘋狂的狗屎，現在在大學裡又能冷靜下來了。」