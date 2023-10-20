加勒比海5國發放8.8萬本「黃金護照」　歐盟示警：免簽恐遭濫用

▲許多國家擁有「黃金護照」政策，允許投資型移民獲得該國公民身分。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

許多國家擁有「黃金護照」（Golden Passport）政策，允許投資型移民獲得該國公民身分，光是加勒比海5國就向來自伊朗、俄羅斯和中國核發超過8.8萬本護照，有些國家核發的數量甚至超過本國人口的一半。歐盟也對此發出警告指，黃金護照可能變成不肖分子用來改變身分免簽進入他國的途徑。

根據《衛報》報導，加勒比海多國擁有「黃金護照」政策，允許投資型移民獲得該國公民身分，起價為每人10萬美元（約台幣326萬元）。歐盟委員會18日在報告中首次列出了加勒比海地區護照交易的真實數量，光是安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）、格瑞那達（Grenada）、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞（Saint Lucia）和多米尼克五個國家，就核發了8.8萬本護照。

多米尼克（Dominica）這個只有7萬多人的島國，目前已核發了3.45萬本護照；聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）國內人口僅4.8萬人，但是卻核發了3.67萬本護照，超過本國人口的一半，更是2018年估計數量的兩倍。

據了解，多米尼克在2015年後核發的護照數量激增，當時正推行加勒比海國家的公民獲准每年免簽前往歐盟成員國旅行90天；聖克里斯多福及尼維斯則是在2009年與歐盟達成免簽旅遊協議。

多米尼克、聖克里斯多福及尼維斯兩國的護照申請拒絕率極低，大約在3%至6%之間，加上最快只要2個月就能核發，讓許多富豪趨之若鶩。歐盟還指出，到加勒比海國家申請黃金護照的人大多數來自中國、俄羅斯、敘利亞、伊朗、伊拉克、葉門、奈及利亞與利比亞，這無形增加了歐盟的安全問題。

歐盟執委會副主席席納斯（Margaritis Schinas）表示，黃金護照的規定必須更加完善，免簽進入歐盟成員國不應被當作買賣的商品，「免簽證增加了許多旅遊和商務旅行，使歐洲受益，但它也必須確保歐盟的簽證政策不會被濫用。」

儘管免簽證前往歐盟和美國成為宣傳黃金護照的利器，卻也影響到這些出生於這些國家的公民。

英國今年7月宣布，因為免簽制度遭到濫用，所以取消宏都拉斯（Honduras）、多米尼克、萬那杜（Vanuatu）、納米比亞（Namibia）及東帝汶（Timor-Leste）免簽證入境優惠，未來無論是入境英國或在英國過境（含不入境直接轉機），都必須辦理簽證。