加強防禦力！　美國將回租「2套鐵穹防空系統」給以色列

▲以色列的「鐵穹」飛彈防禦系統。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈消息人透露，美方正準備將向以色列購買的兩套「鐵穹防空系統」運回該國，以協助該國抵禦來自外部的飛彈攻擊。

根據《路透社》報導，美國政府一名匿名官員透露，五角大廈18日在簡報會上向國會議員表示，五角大廈計畫將兩套「鐵穹防空系統」（Iron Dome）回租給以色列。在這類型的財務安排計畫中，物資的所有權仍屬於買方；匿名國會助理指出，這項計畫可能在幾天內就會執行。

▲以色列的飛彈防禦系統「鐵穹」8日攔截從加薩走廊發射的飛彈。（圖／路透）



鐵穹是以色列國有的「拉斐爾先進防禦系統公司」（Rafael Advanced Defense Systems Ltd.）在美國的支持下所開發，主要用於攔截5至70公里範圍內的飛彈。以色列在2022年8月稱，鐵穹攔截了周末兩日從加薩走廊發射的97％火箭彈。

目前五角大廈未對此消息做出回應。白宮16日曾表示，將會盡快滿足以色列提出的額外安全防護需求，拜登也承諾，除了增加美國在該地區的軍事存在外，也將向以色列提供鐵穹所使用的攔截器與彈藥。

►拜登橢圓形辦公室演說 提緊急預算援以烏：我不讓哈瑪斯和普丁贏

►以軍要攻加薩了！邊境活動大增 防長暗示將爆地面戰：消滅哈瑪斯

►哈瑪斯300美元「自製」火箭彈 以色列用5萬美元鐵穹系統飛彈攔截