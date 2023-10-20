以巴衝突恐擴大！　約旦外長警告：「最糟局面」要來了

▲ 約旦外交部長薩法迪。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯交戰近2周，約旦外交部長指出，沒有跡象顯示緩和衝突的外交努力取得進展，認為戰爭目前還未來到最糟糕的局面，但恐怕很快就會到來。

根據《路透》，約旦外長薩法迪（Ayman Safadi）19日在與德國外長的聯合記者會上表示，這場戰爭將帶來「災難性影響」，敦促保護該地區免於戰火蔓延的危險。

薩法迪警告，「所有跡象都表明最糟糕的情況即將到來」，認為這場災難帶來的痛苦後果將持續一段時間，而結束衝突的外交努力沒有任何成果，「決定是否結束戰爭的不是我們，是以色列。而我們必須盡一切努力結束它。」

對戰爭擴大的憂慮也為約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）及埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）19日在開羅的會晤蒙上陰影，會後聲明指出，他們拒絕強行驅逐巴勒斯坦人，更指責以色列在哈瑪斯突襲後空襲轟炸平民，形同「連坐懲罰」加薩居民。

薩法迪在約旦首都安曼指出，大批巴勒斯坦人流離失所將使該地區出現重大改變，約旦王國將盡全力應對這項問題，「我們不會接受這種解決方案。這是一條紅線，是一種宣戰。」

這場戰爭使約旦長期以來的憂慮浮上檯面，這裡是大量巴勒斯坦難民及後裔家園，擔心衝突擴大將使以色列趁機實施轉移政策，將大批巴勒斯坦人驅逐出約旦河西岸。與西岸接壤的約旦在以色列建國時吸收大量逃離或被趕出家園的巴勒斯坦人，薩法迪強調，「我們不會允許以色列將其製造的危機輸出到約旦。」