倒數24小時！加薩醫院電力即將耗盡　醫警告：很多病人會死

▲受傷的巴勒斯坦民眾前往阿爾希法醫院。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

國際醫療人道援助組織「無國界醫生」（MSF）19日表示，加薩市主要醫療機構阿爾希法醫院（Al-Shifa hospital）擁有的燃料只夠發電機再運轉24小時，「沒有電，很多病人都會死」。

CNN報導，自從10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯發動突襲之後，以色列展開空襲反擊，造成加薩地區數千人死傷。無國界醫生醫療協調員湯姆斯（Guillemette Thomas）坦言，院內病患將在接下來這幾個小時面臨嚴重死亡風險，因為變得越來越不可能取得醫療救助。

湯姆斯警告，加護病房、新生兒、使用呼吸裝置者風險特別大，且藥物普遍短缺，糖尿病、癌症等慢性病患者與孕婦也面臨風險，「沒有電，很多病人都會死」。

無國界醫生組織多年來一直在阿爾希法醫院為燒傷患者提供照護，這裡也是加薩僅存幾個有電可用的地方之一，也是提供阿赫利浸信會醫院（Al-Ahli Baptist Hospital）爆炸事件傷者治療之處。

湯姆斯指出，在民眾尋找躲避持續轟炸的安全避風港之際，許多巴勒斯坦人來到阿爾希法醫院避難。組織表示，醫療機構重新展開運作至關重要，必須確保定期停火，以便向各個醫院運送燃料與藥品。

▼ 巴勒斯坦民眾把孩童遺體送至阿爾希法醫院。（圖／路透）