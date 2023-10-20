日本的報恩！以色列撤僑包機「載19名韓國人」：感謝南韓的援助

▲日本自衛隊14日派出KC-767空中加油運輸機從愛知縣出發，前往以色列進行撤僑工作。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯針對以色列發動突襲，各國也紛紛從以色烈展開撤僑行動，其中南韓政府緊急派出空軍空中加油機，「免費載運」欲從當地撤離的僑民和觀光客，其中還包括51名日本人，使日本政府心存感激。對此，日本近日透過自衛隊加派包機撤僑，其中也包含韓國公民，也算是還了南韓政府恩情。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、日媒《日本放送協會》，受到以巴衝突局勢影響，日本外務省針對有從以色列出國意願的日本國人進行意願調查，其中有60名日本人與其4名外籍家屬願意搭機返回日本。

因此，日本外務省決定派出KC-767空中加油運輸機前往以色列當地展開撤僑行動，而除了60名日本公民與其4名外籍家屬搭乘，日本外交當局也決定讓18名南韓公民與其1名外籍家屬搭乘，搭乘此次撤僑包機的乘客總共為83人。

撤僑班機從以色列起飛後，將於日本時間今日（20）在約旦作短暫停留，並預計明日（21）清晨飛抵日本東京羽田機場。

此次是今年自從4月非洲蘇丹爆發武力衝突以來，日本政府第7次派出撤僑包機。

日媒《時事通訊社》指出，此次日本外務省決定讓18名南韓公民與其1名外籍家屬共同搭上日本的撤僑班機，是為了感謝南韓政府14日透過空軍派出軍機撤僑時，順便讓51名日本公民搭機。據悉，日本外務大臣上川陽子15日在與南韓外交部長朴振通話時，感謝南韓政府協助日本公民從以色列撤離。

日本外務省表示，目前滯留在以色列、巴勒斯坦的日本公民截至19日為止還有900多人。