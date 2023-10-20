「媽媽我好害怕」12歲哈利波特粉絲被哈瑪斯綁架　加薩找到屍體

▲以色列官方證實被綁架女童與祖母身亡。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

以色列官方證實，7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯綁架的12歲女童諾亞(Noya Dan)與80歲祖母卡梅拉(Carmela)均已經身亡，由於諾亞生前是《哈利波特》粉絲，網路上流傳她手拿魔杖和哈利波特書本的照片，照片還獲得作者J.K.羅琳分享，如今卻傳出已經遇害的不幸消息。

居住在加薩邊境的12歲女童諾亞與80歲祖母卡梅拉，7日村莊遭哈瑪斯攻擊，2人從被放火燒成廢墟的家中失蹤，疑似被哈瑪斯綁架成人質，以色列軍方18日在加薩某處找到2人屍體。

諾亞53歲母親加莉特(Galit Dan)表示，突襲發生當天諾亞住在祖母家，她後來接到女兒打來留下的語音留言，告訴她說，「媽媽，門口有聲音，我好害怕，祖母家所有窗戶都被打破了，房子裡有人進來，救我」。

從網路流傳照片可看到，身為《哈利波特》粉絲的諾亞，穿著葛萊分多制服，手上拿著魔杖，還有一本哈利波特小說，臉上帶著微笑，所遇到的悲慘遭遇讓J.K.羅琳也痛批哈瑪斯惡行，「綁架兒童是最卑劣，不可原諒的」。

以色列外交部表示，「我們悲痛地宣布，諾亞和她的祖母卡梅拉，遺體昨日被發現，感謝所有幫忙分享她的故事，並幫助我們帶他們回家的人，大家的心都碎了」。諾亞還有3名家人仍下落不明，她所居住的村莊約有100多人罹難或失蹤，目前已確認死亡人數約25人，死亡人數還有可能繼續增加。