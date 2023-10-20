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金正恩接見俄外長籲「構築百年大計」　俄恐供應能源換取北韓礦物

▲▼北韓最高領導人金正恩19日在平壤接見俄國外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩19日在平壤接見俄國外交部長拉夫羅夫。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫睽違5年5個月再度訪問北韓（朝鮮）平壤，期間他和北韓外務相崔善姬展開會談，並獲北韓最高領導人金正恩接見，雙方促膝長談1個小時以上。隨著俄朝關係深化，金正恩呼籲構築雙方未來關係的百年大計。專家分析，俄朝此次可能討論能源與礦物供應、外交領導高層互訪等議題。

北韓媒體今日（20）在報導指出，北韓外務相崔善姬在和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在會談上達成共識，表示未來將致力在所有領域上逐漸擴大雙方合作，而在地區與國際情勢等議題上將強化採取共同行動。

事實上，拉夫羅夫在記者會便表示，對於美國、日本、南韓3方增強軍事活動合作所導致的區域情勢緊張表示擔憂；而從俄烏戰爭、台灣海峽議題、美日韓軍演，甚至是近日引爆的以巴衝突，平壤在外交立場上和莫斯科採取相同立場。

▲▼北韓最高領導人金正恩19日在平壤接見俄國外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

▲▼北韓最高領導人金正恩19日在平壤接見俄國外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

俄媒《塔斯社》、《俄羅斯衛星通訊社》引述俄羅斯外交部於當地時間19日發佈的聲明，表示拉夫羅夫在平壤獲得金正恩接見長達1小時以上，而俄朝兩國間的友好關係自從9月金正恩訪俄會晤俄國總統普丁後便更加深化，「兩國氣氛相當和諧，而國人（俄人）們對於兩國關係發展的關注也愈來愈高。」

北韓官媒《朝中社》則指出，金正恩19日在朝鮮勞動黨黨中央委員會接見拉夫羅夫。金正恩呼籲，履行9月在朝俄元首會談上談妥的事項，同時建構具未來發展指標性的新時代朝俄關係，「兩國以穩健的政治和信賴關係為基礎，主動共同應對複雜多端的地域與國際情勢，在共同努力下逐漸擴大雙方關係合作。」

▲▼北韓外務相崔善姬送俄國外交部長拉夫羅夫從平壤順安國際機場搭機離開。（圖／路透）

▲北韓外務相崔善姬送俄國外交部長拉夫羅夫從平壤順安國際機場搭機離開。（圖／路透）

南韓《韓聯社》預測，北韓與俄國在此次會談上可能商討普丁未來是否依約出訪北韓、以及崔善姬訪問莫斯科等議題，雙方甚至可能討論經濟合作等全方位的交流方案。南韓統一研究院資深研究委員洪敏認為，「（俄羅斯）透過外交上的支持，賦予北韓在研發戰略武器上的正當性及合法性。」

另外，俄朝兩國10月即將在平壤召開「第10次俄朝經濟共同委員會」會議，雙方有可能討論地質調查、向北韓供應能源等議題。南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙出表示，「北韓和俄羅斯之間的經濟合作，很有可能是在經過地質調查後，以北韓的礦物資源來換取俄國向北韓的能源供應。」

►俄羅斯外長訪平壤獲金正恩接見　雙方「促膝長談」一小時以上

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