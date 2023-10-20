設施突然故障！救援人員「徒手爬上摩天輪」　驚險救20人畫面瘋傳

▲救援人員竟然徒手爬到摩天輪上救人。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

印度新德里納雷拉(Narela)當地慶祝活動傳出摩天輪故障，導致20名遊客受困，網路上流傳摩天輪停駛時，多人受困在包廂中，多名男子爬到摩天輪鐵架上，試圖從包廂救人的驚險畫面。

事件發生在18日晚間11時10分左右，當地正在舉行一年一度的慶典活動時，遊樂園摩天輪卻突然故障，導致多名遊客受困。消防官員表示，他們接到報案後，立即派了2輛消防車前往現場，發現約20多人受困，雖然他們帶了雲梯，但是無法使用。

At a Navratri festival in Delhi's Narela district, a Ferris wheel came to a halt with passengers on board. Everyone was successfully rescued, and the authorities have started legal proceedings.

Video courtesy : ANI pic.twitter.com/XwdspLqNSM — Sneha Mordani (@snehamordani) October 19, 2023

從網路流傳畫面中可看到，消防員險將繩子綁在摩天輪兩側，冒著生命危險爬到摩天輪支架上，試圖救出受困在包廂中的民眾，其中還有一個包廂嚴重傾斜，使得消防隊員救援時格外小心，畫面看起來非常驚險。

消防員最後成功將20名遊客救下摩天輪，其中包含4名男子、12名婦女與4名孩童，事件奇蹟沒有造成任何人受傷。德里警方正在對事件進行調查，將對摩天輪負責組織採取行動。