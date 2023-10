設施突然故障！救援人員「徒手爬上摩天輪」　驚險救20人畫面瘋傳

▲救援人員竟然徒手爬到摩天輪上救人。(圖/翻攝自推特)

記者李振慧/綜合報導

印度新德里納雷拉(Narela)當地慶祝活動傳出摩天輪故障,導致20名遊客受困,網路上流傳摩天輪停駛時,多人受困在包廂中,多名男子爬到摩天輪鐵架上,試圖從包廂救人的驚險畫面。

事件發生在18日晚間11時10分左右,當地正在舉行一年一度的慶典活動時,遊樂園摩天輪卻突然故障,導致多名遊客受困。消防官員表示,他們接到報案後,立即派了2輛消防車前往現場,發現約20多人受困,雖然他們帶了雲梯,但是無法使用。

At a Navratri festival in Delhi's Narela district, a Ferris wheel came to a halt with passengers on board. Everyone was successfully rescued, and the authorities have started legal proceedings.

Video courtesy : ANI pic.twitter.com/XwdspLqNSM