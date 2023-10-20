護校正妹遭綁架槍斃！　26歲男醫打給爸媽認「殺了前女友」後輕生

▲ 布萊恩特遭前男友虐待數月，分手後遭綁架殺害。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國發生一起情殺悲劇，一對醫生和護校生情侶同居後，女方長期遭男方虐待，分手後男方疑似心有不甘，綁架前女友並開槍殺害，向父母坦承罪行後選擇輕生。

根據《紐約郵報》，25歲護理系女大生布萊恩特（Gina Nicole Bryant）就讀密西根大學弗林特分校，13日在伊利諾州拉薩爾（La Salle）一處加油站遭26歲醫生前男友溫德靈（Justin Wendling）殺害。

拉薩爾偵緝警佐卡梅尼希（Brian Camenisch）證實，溫德靈在大布朗克鎮（Grand Blanc Township）Ascension Genesys醫院擔任住院醫生，「根據我們的調查，他對這起謀殺案負責。」

密西根州馬科姆郡（Macomb）警長辦公室說明，布萊恩特除了學生身分外也擔任醫療助理，日前經過午休時間卻遲遲沒有回到工作崗位，同事察覺有異，12日向警方通報布萊恩特失蹤。

調查發現，布萊恩特回家吃午餐時，溫德靈已經在她家堵人，鄰居家監視器畫面顯示，溫德靈下午1時42分將布萊恩特帶上車。他隔天打電話給父母，坦承自己殺害前女友且有意輕生，父母隨即報案。警方確認，溫德靈於13日午夜開槍殺害布萊恩特，犯案後逃到愛荷華州，在當地員警靠近他的車時飲彈自盡。

溫德靈的手足受訪透露，他在11個月前開始和布萊恩特交往，兩人在大布朗克鎮同居，但女方家人今年9月下旬得知她遭溫德靈家暴數月後，已經帶她搬離兩人同住的公寓。

布萊恩特成績優異，生前正攻讀護理學速成學士學位課程。友人稱她腳踏實地、樂於奉獻，護理學院院長也向教職員工發信表示哀悼，「無法用言語表達這樣的損失對社區帶來的痛苦。她是一名傑出的年輕女性，前途無量。」

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