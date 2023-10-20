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以軍要攻加薩了！邊境活動大增　防長暗示將爆地面戰：消滅哈瑪斯

▲▼以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）19日拜訪在加薩邊境集結的以色列軍隊。（圖／路透）

▲以色列國防部長葛朗特19日要加薩邊境部隊做好準備，暗示以軍將發動地面戰。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列安全官員證實，軍方將對加薩發動地面進攻，而且這次的攻擊比以往與哈瑪斯的任何衝突都來得更全面和猛烈。外界認為，以方此番言論是在暗示以色列可能將發動地面戰，但以色列至今還未透露軍方將在何時展開行動。

據《衛報》報導，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）19日拜訪在加薩邊境集結的以色列軍隊，要求部隊「組織起來」和「做好準備」，等待命令，「你們現在只能從遠處看到加薩，但很快的，你們將從內部看到加薩的情況」。

葛朗特指出，這將會是一場持久而艱難的戰鬥，以軍可能需要一周到兩個月的時間才能摧毀哈瑪斯，「我的任務就是帶領大家走向勝利，我們會精準而有力地打擊敵人，我們會持續前進，直到完成我們的使命為止」。

▲▼以色列部隊已在加薩邊境集結。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列部隊已在加薩邊境集結，下同。（圖／達志影像／美聯社）

加蘭特演講後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也秀出一段他和部隊在邊境的影片，承諾以軍將取得勝利。此前，以軍發聲明表示，軍方已完成繼續戰鬥的準備工作，同時正在審批作戰和部署計畫，而南方司令部指揮官也在視察駐紮南部的幾支部隊。

CNN記者羅伯遜（Nic Robertson）20日上午也目睹，以色列與加薩邊境的軍事活動明顯增加。他表示，他在加薩邊境聽到了爆炸和重機槍的聲音，遠處也閃耀著照明彈發出的紅色光芒。與此同時，以色列軍方也坦言，「儲備部隊都已經準備好，裝備也很齊全，隨時準備進行下一階段行動，但我們不會公佈推進軍事活動的時間和地點。」

▲▼以色列部隊已在加薩邊境集結。（圖／達志影像／美聯社）

以色列一名高級安全官員透露，以色列如今已別無選擇，只能發動「鐵劍行動」來遏制哈瑪斯，「哈瑪斯在控制加薩的16年中，與以色列爆發了3次重大衝突。過去，我們不曾想過要摧毀哈瑪斯，只希望在每次衝突之間留出更長的間隔，但現在這種情況不能再發生了。我們必須進入加薩、從根源上消滅哈瑪斯」。

以色列前總理巴拉克（Ehud Barak）告訴外媒，以軍很可能在未來幾天對加薩發動地面攻擊。如今，一場大規模戰爭可能爆發的擔憂如今在整個區域蔓延。約旦外交大臣薩法迪表示，「所有跡象都表明，最糟糕的情況即將到來，這場災難將在未來產生痛苦的結果。」

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