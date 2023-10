加薩教堂被炸！避難者「逃到哪都被炸」　悲問：我們還有哪裡能去

記者葉睿涵/編譯

加薩的希臘正教聖波菲瑞斯教堂(Saint Porphyrius Church)在當地19日夜間被轟,導致大量平民死傷。外媒如今放出災難現場的畫面,只見在空襲中受害的平民在痛失家園又失去避難所後十分不知所措,不禁悲痛問道,「我們該去哪」。

據法新社報導,目擊者表示,空襲本來似乎是瞄準教堂附近一處目標,但空襲毀損教堂正面,並導致一棟相鄰建築物倒塌,許多傷者被送醫。巴勒斯坦通訊社也指出,教堂的一座大樓在爆炸發生後徹底倒塌,導致在大樓內部避難的幾個巴勒斯坦家庭受困瓦礫之中。

“They bombed us, where shall we go? There is no other places left”.



A christian who survived the bombing at the historical Church of Saint Porphyrius. 2 Palestinians killed and dozens injured. There are still many under the rubbles. https://t.co/g3q9rghAr4 pic.twitter.com/XsEt8lWCtj