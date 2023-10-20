加薩教堂被炸！避難者「逃到哪都被炸」　悲問：我們還有哪裡能去

وصول عدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال لكنيسية الروم الأرثودوكس وسط مدينة #غزة#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/rfVS3l5uPb — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 19, 2023

記者葉睿涵／編譯

加薩的希臘正教聖波菲瑞斯教堂（Saint Porphyrius Church）在當地19日夜間被轟，導致大量平民死傷。外媒如今放出災難現場的畫面，只見在空襲中受害的平民在痛失家園又失去避難所後十分不知所措，不禁悲痛問道，「我們該去哪」。

據法新社報導，目擊者表示，空襲本來似乎是瞄準教堂附近一處目標，但空襲毀損教堂正面，並導致一棟相鄰建築物倒塌，許多傷者被送醫。巴勒斯坦通訊社也指出，教堂的一座大樓在爆炸發生後徹底倒塌，導致在大樓內部避難的幾個巴勒斯坦家庭受困瓦礫之中。

“They bombed us, where shall we go? There is no other places left”.



A christian who survived the bombing at the historical Church of Saint Porphyrius. 2 Palestinians killed and dozens injured. There are still many under the rubbles. https://t.co/g3q9rghAr4 pic.twitter.com/XsEt8lWCtj — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 19, 2023

半島電視台在社群媒體平台X（舊稱推特）發布一段影片，顯示有2名受傷的平民乘坐救護車抵達加薩醫療機構。其中一名倖存者也悲痛表示，「我現在該去哪？我們已經沒有地方住，甚至連避難的地方都被炸了。我們逃到哪，就被炸到哪，我們還有什麼地方可以去？」

耶路撒冷東正教宗主教區對這次襲擊表達了「最強烈的譴責」，怒斥以色列「針對教堂和教會提供的庇護所的空襲行為已構成戰爭罪」。據悉，事發當時在教堂內避難的除了巴勒斯坦人，還有不少基督徒和穆斯林。