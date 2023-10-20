哈瑪斯誇大？美情報估加薩醫院「100到300死」　兇手不是以色列

▲ 加薩醫院遭到轟炸，平民死傷慘重。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯交火之際，加薩北部阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭到空襲，哈瑪斯最初聲稱逾500人死亡，但美國情報界評估，醫院在攻擊中僅受到輕微結構損壞，實際死亡人數可能介於100至300人之間，且幕後黑手並非以色列。

CNN獲取美國國家情報總監辦公室（ODNI）向國會提交的非機密評估報告指出，「以色列可能沒有轟炸加薩地帶醫院：我們判斷，以色列並不對17日加薩阿里阿拉伯醫院造成數百名平民死亡的爆炸負責」，「我們的評估基於現有通報，包括情資、導彈活動及此事件開源影片與圖像。」

評估顯示，阿里阿拉伯醫院死亡人數落在100至300人之間，低於哈瑪斯最初聲稱的500多人。美國情報界僅觀察到醫院的「輕微結構損壞」，主建築未明顯受損，也沒有撞擊坑，「我們只看見醫院主建築附近2棟大樓屋頂輕微受損，但2棟建築結構還很完整。」

情報顯示，加薩地帶有部分巴勒斯坦武裝份子認為，爆炸很可能是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）誤射火箭或導彈造成，ODNI仍在確認中。

美國總統拜登到訪以色列時公開表示，這起攻擊似乎是「加薩恐怖組織誤射的火箭造成」。美國情報界18日也發表初步評估，稱以色列不應對此負責，而ODNI這份報告則提供更多細節。

報告提到，「我們仍在評估可能的傷亡數字，可能會有變化，但這樣的死亡人數仍反映驚人的生命損失」，強調「美國認真看待所有平民的死亡，也正加緊努力解決加薩人道主義危機。」