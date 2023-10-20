「錫克教領袖謀殺案」延燒　加拿大緊急撤離41名駐印度外交官

▲錫克教領袖尼賈爾在加拿大領土上遭到謀殺，引發兩國關係緊張。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

加拿大政府9月指控，印度特務在其領土上暗殺了一名錫克教領袖，2國關係急遽惡化。隨著新德里威脅撤銷加拿大外交官的外交豁免，渥太華當局也宣布，緊急撤離41名駐印度外交官員。

加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）證實撤離41名駐印度外交官與42名家眷。她指控，印度的威脅不合理、前所未有，且明顯違反《維也納外交關係公約》，但「考慮到印度行動對於我們外交官安全的影響，我們已經促成他們安全離開印度。若我們允許外交豁免的規範被打破，地球上任何地方的外交官都不會安全。為了這個原因，我們不會以其人之道，還治其人之身。」

目前，加拿大在印度仍有21名外交官員。移民部長米勒（Marc Miller）直言，外交官離開意味著必須大幅削減處理移民事務的大使館員工，「我們承認，這種情況可能為整體加拿大顧客、家庭、教育機構、社區、企業造成擔憂與挫折。」但是，印度簽證申請中心是由第三方承包商營運，因此不會受到影響。

▲尼賈爾遇害震驚加拿大錫克教徒，民眾群起抗議。（圖／路透）



45歲受害者尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）是加拿大公民，同時也是錫克教領袖，生前主張錫克族應從印度獨立為「哈利斯坦國」（Khalistan），卻遭新德里通緝，並列為恐怖份子。今年6月，他在卑詩省錫克教廟宇的停車場中，慘遭槍殺身亡。

加拿大總理杜魯道9月公開表示，有可信證據表明，印度特務與尼賈爾謀殺案有著潛在關聯。渥太華當局為此驅逐一名印度外交官，並呼籲新德里配合調查。

印度反駁指控，並且採取反制措施，例如關閉提供給加拿大人的簽證服務。外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）9月宣稱，該國願意審查加拿大提出的任何證據，「我們實際上一直在煩加拿大人。我們給予他們大量證據，關於在加拿大運作的組織犯罪領袖」，這裡指的就是錫克教組織，但「我們的外交官實際上受到威脅，我們的領事館遭遇攻擊，經常有人發表言論干預我們的政治。」

加拿大約有3800多萬人口，其中約5%、也就是200萬人擁有印度血統，整體人口2%、約77萬人是錫克教徒。印度也是加拿大最大宗的國際留學生來源，在所有留學簽證持有者中占比高達40%。