伊拉克「真主黨旅」宣布參戰！　聲稱犯下2美軍基地空襲案

▲伊拉克民眾11日聲援加薩巴勒斯坦人，真主黨旅（Kataib Hezbollah）成員焚燒美國及以色列國旗，還有沙烏地阿拉伯王儲照片。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以巴戰爭持續延燒，多個伊斯蘭國家的反以色列「抵抗軸心」紛紛聲援巴勒斯坦。其中，獲伊朗支持的伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）19日宣布，加入哈瑪斯對以色列發起的「阿克薩洪水行動」（Al-Aqsa Flood），並且聲稱犯下18日的2起美軍基地攻擊案。

真主黨旅發言人侯賽尼（Jaafar al-Husseini）宣稱，該組織18日派無人機襲擊了美國阿薩德基地（Ain al-Asad air base）和哈里爾空軍基地（Al-Harir），「這些行動將以更快速度繼續進行」。美軍承認前者攻擊導致士兵輕傷，後者攻擊案則沒有傷亡。

侯賽尼還表示，伊拉克抵抗勢力的能力已經倍數成長，「處於能夠打擊所有美軍基地的階段」，還宣布真主黨旅加入阿克薩洪水行動，「美國人是（以色列）殺害加薩走廊居民的重要夥伴，所以他們必須承擔後果。」

▲支持真主黨旅的示威民眾與伊拉克維安部隊。（資料照／達志影像／美聯社）



西亞英語媒體《搖籃》（The Cradle）報導，與抵抗軸心有關的伊拉克各派系正在準備，一旦收到指令，就會投入一場多戰線戰爭。一名抵抗派系消息人士透露，他們已與哈瑪斯建立合作關係，過去幾天開會制定策略，重點是擴大戰場範圍，遏止以色列部隊，「伊拉克派系正在監測巴勒斯坦的局勢發展，尤其美國、歐洲與以色列一起進行軍事干預行動的狀況。我們已經在地面採取措施，並且做好全面準備，如果美國直接干預戰爭，目標就已經確定。」

《搖籃》指出，美軍駐伊拉克基地與後勤車隊過去經常受到攻擊，但自從伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）一年多前上台後，遇襲規模大幅縮減。據稱，抵抗勢力為了讓蘇達尼沒有壓力地安排政府事務，以驅逐一切外國勢力，才會暫時減少攻擊。

不過，自從以巴衝突爆發後，美軍駐伊拉克基地又開始頻繁遇襲。此前，華府國防官員也曾擔憂，駐紮西亞各地的部隊將面臨更高攻擊風險。

以色列面臨巴勒斯坦問題之際，除了伊拉克之外，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與敘利亞也摩拳擦掌，近期都在邊境爆發零星衝突，使得該國背腹受敵。儘管距離遙遠，葉門什葉派反政府武裝組織胡希運動（Ansarallah）領袖胡塞（Abdul-Malik al-Houthi）也於10日表示，「我們正與抵抗軸心合作，如果美國人直接軍事干預，我們也準備好加入，甚至會有火箭彈砲擊。」

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