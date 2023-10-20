冤獄16年！美國男獲釋剛拿到2640萬賠償金　遭警察開槍射殺

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記者詹雅婷／綜合外電報導

美國佛州53歲男子庫爾（Leonard Cure）曾經坐了16年冤獄，在洗刷冤屈獲釋之後，拿到81.7萬美元（約新台幣2640萬元）賠償金，且出獄後的他為了彌補這空白的16年，積極展開新的生活，當保全、在學生面前演講、買房，考慮去唸大學。然而就在16日這天，他因超速行駛被警方攔檢爆發糾紛，遭員警電擊、毆打、開槍射擊，傷重不治。

綜合CNN、CBS報導，庫爾16日駕車行駛在95號州際公路上，要去探望生病的母親，被警方認定超速行駛。依據警方18日公布的密錄器與行車紀錄器畫面，當庫爾的車超過警車之後，警察鳴笛展開約1分20秒的追捕。警方當時要求庫爾靠邊停車，原因是超速與魯莽駕駛，當時庫爾回嗆，「我不會進監獄的」。

▲▼ 庫爾因超速行駛被警方攔檢爆發糾紛，遭員警電擊、毆打、開槍射擊不治。（圖／達志影像／美聯社）

接下來雙方爆發肢體衝突，警方對庫爾電擊，而庫爾則是轉身抓起電擊線走向員警，兩人扭打，庫爾一度抓住員警的頸部與臉部，員警則是持警棍毆打庫爾多次。

就在員警開了槍之後，庫爾緊接著倒在地上，儘管事後員警進行緊急處置，醫療人員也到場接手救治，但庫爾最終仍過世。

▲庫爾坐了16年冤獄後獲釋。（圖／路透）

報導指出，庫爾過去曾經坐過16年冤獄，在2003那年一起持槍竊案發生之後，儘管現場店員對嫌疑犯描述不相符，且當時並沒有物證或證人證明他就在犯罪現場，但庫爾最終仍被控持槍行竊與持槍襲擊判處無期徒刑。直到2020年，相關單位找到庫爾的不在場證明後，要求釋放庫爾，法官隨後撤銷對他的定罪與判決。

時隔16年，庫爾終於洗刷冤屈獲釋，出獄後的他拿到81.7萬美元（約新台幣2640萬元）賠償金，且為了彌補這空白的16年，他在過去3年做過保全工作、在學生面前演講，用當初拿到的賠償金買了房子，也重新與家人取得聯繫，正考慮去唸大學。然而庫爾如今卻因攔檢糾紛送命，當局已針對這起事件展開獨立調查。