拜登橢圓形辦公室演說　提緊急預算援以烏：我不讓哈瑪斯和普丁贏

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登在結束旋風式的中東行後，在當地19日晚間罕見地在橢圓形辦公室發表演說。他在演講中譴責最近發起戰爭的哈瑪斯與普丁，警告若國際侵略持續，衝突和混亂可能會蔓延到世界其他地區。拜登也表示，他將向國會提出緊急預算請求，以確保美國得以繼續支持烏克蘭和以色列。

綜合CNN等外媒報導，拜登20日在談話中譴責俄羅斯總統普丁與哈瑪斯的行徑，稱兩者襲擊以色列和入侵烏克蘭的動機相同，「哈瑪斯和普丁看似代表著不同的威脅，但他們都有一個共同點：他們都想徹底消滅臨近的民主國家。」

▲拜登在橢圓形辦公室發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

拜登也表示，「我知道這些衝突似乎很遙遠，但支持以色列和烏克蘭不僅對美國國家安全至關重要。歷史告訴我們，若恐怖分子和獨裁者不為他們的恐襲和侵略行為付出代價時，他們就會造成更多的混亂、死亡與破壞。我們不能，也不會讓哈瑪斯這樣的恐怖分子和普丁這樣的暴君獲勝，我拒絕讓這種情況發生。」

拜登強調，若美國不協助烏克蘭阻止普丁對權力與控制的慾望，那俄羅斯將不會停止入侵，並將魔掌伸到波蘭與波羅的海國家；而在哈瑪斯衝突中支持以色列是美國「為中東建立更美好未來」，並防止相關區域未來爆發衝突。

拜登進一步指出，他20日將向國會提交一份緊急預算請求，以為美國的國家安全需求提供資金，支持包括以色列和烏克蘭關鍵夥伴的軍事需求。據報導，緊急資金請求總額可能高達1千億美元，其中600億美元將用於烏克蘭戰場，而以色列則被分配100億美元。