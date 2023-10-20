加薩教堂遭空襲！建築倒塌「上千避難者狂逃」　估計已150死

▲加薩一座教堂在19日晚間被轟。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

加薩醫院17日遭轟2天後，哈瑪斯控制的內政部指出，以色列在當地19日晚間對加薩地帶的希臘正教聖波菲瑞斯教堂（Saint Porphyrius Church）發動空襲，造成大量平民死傷。截至目前為止，教會當局估計已有150人死亡，而巴勒斯坦媒體則指出，死者中至少有2名婦女。

綜合外媒報導，位於加薩南部的聖波菲瑞斯教堂，是當地最古老的教堂之一。它位於2天前遭轟並造成471人死亡的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）只有250公尺遠。目擊者告訴法新社，空襲本來似乎是瞄準教堂附近一處目標，但空襲毀損教堂正面，並導致一棟相鄰建築物倒塌，許多傷者被送醫。

由於聖波菲瑞斯教堂在戰爭爆發後收容了不少北部失去家園的難民、教區居民，以及加薩醫院被毀後流離失所者，因此事發當時相關社區估計有1000多人在當地避難。

截至目前為止，教會當局估計襲擊已奪走150條人命，而巴勒斯坦通訊社WAFA則指出，至少有2名婦女死亡。哈瑪斯控訴以軍轟炸教堂的舉動形同於屠殺在教堂避難的流離失所者，而法新社聯繫以色列軍方時，對方回答正在調查相關消息。