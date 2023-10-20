Fed暗示美11月「不會升息」　鮑爾：若經濟火熱不排除再升利率

▲鮑爾暗示11月可能再度暫停升息，但不排除利率可能再升的可能。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在當地19日暗示，聯邦公開市場委員會（FOMC）11月可能再次暫停升息，但他也警告，美國如今的通貨膨脹率「還是太高」，因此如果經濟持續保持火熱的話，當局仍有可能進一步加息來拉低通膨。

據雅虎財經報導，鮑爾19日在紐約經濟俱樂部發表講話時表示，經濟增長持續高於趨勢，而當局為了讓通膨率達到重返2%的目標，可能在一段時間內放緩經濟增長及勞動市場。

報導稱，鮑爾此番表態暗示了Fed將採取謹慎態度，因此不太可能在11月的下次會議上提高利率。然而，鮑爾也指出，若更多跡象表明經濟增長強勁和勞動力市場持續緊張，使通貨膨脹進一步面臨風險，那麼進一步收緊貨幣政策也可能是合理的。

此外，鮑爾也列舉了貨幣政策的不確定性和風險，包括最近升高的地緣政治風險。他表示，地緣政治緊張局勢對全球經濟構成關鍵風險，Fed會監測這些事態發展的經濟影響，不過仍存在高度不確定性。

鮑爾19日明確表示，Fed正密切關注近期長期債券殖利率的飆升，認為金融狀況的持續變化可能對貨幣政策的路徑產生影響。他承認，儘管通膨在夏季有所進展，但9月的數據並不令人滿意，核心通膨率的短期指標一直低於3%，顯示美國通貨膨脹率「還是太高了」。

鮑爾指出，就業市場依然強勁，但也顯示出逐漸降溫的跡象，薪資成長也逐漸下降至與2%通膨率相符的水平。報導稱，鮑爾此番言論為11月1日美聯準備理事會的下一次會議鋪下基礎。而幾天後，美聯準備理事會將進入為期10天的禁止期，在此期間，美聯準備理事會官員不得發表任何公開聲明。