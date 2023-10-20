「是誰殺害這些孩子？」　加薩醫師站一排幼童遺體前哽咽

記者黃翊婷／綜合報導

以色列為報復哈瑪斯攻擊而猛烈轟炸加薩走廊，加薩走廊衛生部表示，自7日以來，至少有3785名巴勒斯坦人在以色列的空襲中喪命。加薩南部城市甘尤尼斯市（Khan Yunis）一間醫院的院長站在一排幼童的遺體前怒吼，「看看這些孩子，是誰在殺害這些孩子？自由世界，對於這些失去親人受到壓迫人民的屠殺，你們有什麼看法？」

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▲阿卡德呼籲以色列停止空襲轟炸。（圖／翻攝自X／@LeMediaEn442）

根據《Al Jazeera》報導，面對以色列的轟炸，加薩歐洲醫院院長阿卡德（Yousef al-Akkad）日前站在一排幼童遺體前呼籲，希望以色列停止轟炸，空襲已經造成數名嬰兒、幼童死亡，「看看這些孩子，是誰在殺害這些孩子？自由世界，對於這些失去親人受到壓迫人民的屠殺，你們有什麼看法？自由世界，你在哪裡？」

▼▲幼童遺體被包裹起來。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

阿卡德哽咽表示，「這是一場屠殺，讓世界看看，這些只是孩子。」當時加薩歐洲醫院的手術室聚集數名媒體攝影師，一旁婦女們掩面哭泣，醫師們也忍不住哭泣。當地醫師與居民表示，孩子們是在空襲中喪生的，而且這只是眾多案件中的一件。

巴勒斯坦方面表示，以色列空襲甘尤尼斯市以南的民宅，造成至少9人死亡，其中包含7名幼兒，許多人被困在廢墟之下。而迄今為止，以色列已有1400人喪命，加薩則有近3500人死亡，其中包含1030名幼童。