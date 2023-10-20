　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美報告：中國已擁逾500枚核彈頭　關切北京對台施壓

▲▼ 俄羅斯國防部2022年4月宣布成功試射薩爾馬特洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯國防部2022年4月宣布成功試射薩爾馬特洲際彈道飛彈。示意圖根本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓19日綜合外電報導

根據美國國防部今天公布的年度中國軍力報告，中國已擁有超過500枚可用於作戰的核彈頭，且2030年前將增加到超過1000枚。對於北京對台灣施加壓力，美方也在報告中重申關切。

路透社報導，美國國防部在這份涉及範圍廣泛的報告中表示，截至2023年5月，中國已有500多枚核彈頭，數量有望超過預測。美國國防部在前一份報告中估計，北京當局2021年擁有逾400枚作戰核彈頭。

一位美國高官在簡報這份報告時對記者說：「我們看到中華人民共和國持續相當快速地推動自身核武力現代化、多元化，並予以擴展。…如果你拿他們現在做的事跟大約10年前相比，現在的規模與複雜度真的遠超過當年。」

儘管中國核武器數量增加，仍遠低於俄羅斯與美國擁有的數量。

美國核彈頭儲備量約3700枚，並部署了其中約1419枚戰略核彈頭。俄羅斯部署了大約1550枚核彈頭，而根據美國科學家聯盟（The Federation of American Scientists），俄國核彈頭儲備量為4489枚。

美國國防部的報告也提到，中國海軍擁有超過370艘船艦和潛艦，高於去年的340艘。中國國家主席習近平追求讓中國成為區域傑出軍事力量，擴展海軍對此相當重要，而且北京當局已經擁有全世界規模最大的海軍。

報告內容也重申美方關切北京對台灣施壓。

當前美中關係緊張，全球前兩大經濟體因為台灣、中國人權紀錄、中國在南海的軍事活動等議題而發生摩擦。

但華府亟思恢復兩軍之間的溝通。美國國防部上週表示已接受邀請，將出席中國10月底舉行的年度安全論壇「香山論壇」，這是兩軍關係可能緩和的最新跡象。

ET快訊
當兵4個月都在擦槍？退伍男嘆：只能幫擋子彈　1年役老鳥搖頭
火星大地震　科學家訝異震源
台塑5千人大遷徙進駐內湖！　里長供照「下班塞爆上不了公車」
馬拉灣「多男拍不雅片」：一群色色的人出遊　警揪影中人
今起3天變天轉涼！　一圖看「週末降雨熱區」
加薩走廊待援　埃及媒體：拉法關卡明開通

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「是誰殺害這些孩子？」　加薩醫師站一排幼童遺體前哽咽

葉門叛軍射飛彈遭攔截　美：攻擊目標可能是以色列

美國務院罕見發布全球警戒　籲當心恐攻和反美示威

加薩走廊待援　埃及媒體：拉法關卡明開通

美報告：中國已擁逾500枚核彈頭　關切北京對台施壓

美議員提案修改國內稅法　避免美台雙重課稅

Fed主席發言與美債殖利率衝高　美股收低250點

星國14歲少女遭灌醉性侵　男友竟協助「閨蜜男友」一起上

國際火線／恨者無懼！以色列死敵：哈馬斯的崛起

伊朗警告「時間到了」 　以色列駐美大使館貼GIF動圖：來啊

陽明球經神似富邦「慈妹」　美到導播狂給畫面成嬌點

20歲男大生撞違規豪車亡　父母認屍...悲痛踏入相驗室

懷孕33周...寶寶突沒心跳　她抱女兒10分鐘悲痛道別

志祺挨酸「整形變跩.膚淺」千字文道歉　曝花費非200萬..嘆：現在不會開心了

李多慧被抓喝隊友的水！　比手勢拜託別說出去＞＜＂

楊祐寧老婆「邊宮縮邊開會」　生二寶「痛到哭.冷到發抖」好偉大

蕭敬騰.Summer登記結婚！　一句「好所在」..他甜回：妳帶我來的♥

Jessi宣布戒菸「想生小孩」　大談凍卵..劉在錫尬喊：我要回家XD

不睦！鄰居裝15監視器檢舉　彰化女收64紅單罰7萬8崩潰

肉肉女直播被說臉很瘦　遮身體街訪秒變50公斤

「是誰殺害這些孩子？」　加薩醫師站一排幼童遺體前哽咽

葉門叛軍射飛彈遭攔截　美：攻擊目標可能是以色列

美國務院罕見發布全球警戒　籲當心恐攻和反美示威

加薩走廊待援　埃及媒體：拉法關卡明開通

美報告：中國已擁逾500枚核彈頭　關切北京對台施壓

美議員提案修改國內稅法　避免美台雙重課稅

Fed主席發言與美債殖利率衝高　美股收低250點

星國14歲少女遭灌醉性侵　男友竟協助「閨蜜男友」一起上

國際火線／恨者無懼！以色列死敵：哈馬斯的崛起

伊朗警告「時間到了」 　以色列駐美大使館貼GIF動圖：來啊

「台塑起家厝」外觀藏玄機！風水師直搖頭　王永慶就住頂樓

女星離婚4年認愛八點檔男神！　「謝謝這個世界有你存在」罕放閃

「是誰殺害這些孩子？」　加薩醫師站一排幼童遺體前哽咽

台塑5000人大遷徙進駐內湖！　新總部被嫌爆

CIP預計10年內完成氫能在商船的應用　並可直接在台生產

葉門叛軍射飛彈遭攔截　美：攻擊目標可能是以色列

壓力一大就想吃？營養師教6招改善「情緒性飲食」：睡飽也很重要

美國務院罕見發布全球警戒　籲當心恐攻和反美示威

馬拉灣「多男拍不雅片」：一群色色的人出遊　警揪影中人

台南2歲童浴缸溺水案　去年4月獲安置「返家3個月」疑遭虐亡

黏人橘貓爬到小主人身上　抱住狂蹭撒嬌不肯放過他

國際熱門新聞

火星大地震　科學家訝異震源

伊朗警告「時間到了」 　以色列駐美大使館貼回擊

埃及約旦為何拒收巴勒斯坦難民？

女失蹤4天原來是去3P！留滿地液噁爆

恨者無懼：以色列死敵哈馬斯的崛起

哈瑪斯女高層亡　以色列轟加薩數百設施

Fed主席發言與美債殖利率衝高　美股收低250點

以軍空襲3785死　哈瑪斯高層傳喪命

便宜又沒罪惡感　Airbnb成偷情男女首選

海中「男抱女上下晃動」　童戲水目睹18禁

少女遭灌醉　男友竟協助閨蜜男友性侵

美國國務院官員請辭　抗議政府軍援以色列

貓狗排泄物沖馬桶　獸醫揭恐怖後果

加薩走廊待援　埃及媒體：拉法關卡明開通

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳《寄生上流》李善均疑是L姓染毒男星

三重廟會飄仙氣！女刑警撞臉韓瑜掀暴動

《龍貓2》要上映了！主角是幼年貓巴士

明3地有大雨！北台灣狂跌10度

火星大地震　科學家訝異震源

超商飲料都誰在買？網分析：有些很頂

陸生喝「經典飲料」留陰影　台灣人超懂

味全龍第5座季冠軍　封王優惠出爐

台塑5千人進駐內湖！塞爆上不了公車

與王品同天生日用餐免費！

獨／汽車集團小公主　為愛變賣亡父名表

年底前「4星座」最強轉運！升官加薪、爆棚桃花全來了

iPhone隱藏功能曝！眾人直呼超方便

陸男童誤喝百草枯「怕被罵」忍2天　器官被嚴重腐蝕

女染髮後昏迷5天　頭髮剃光才撿回一命

更多

最夯影音

更多
陽明球經神似富邦「慈妹」　美到導播狂給畫面成嬌點

陽明球經神似富邦「慈妹」　美到導播狂給畫面成嬌點
20歲男大生撞違規豪車亡　父母認屍...悲痛踏入相驗室

20歲男大生撞違規豪車亡　父母認屍...悲痛踏入相驗室

懷孕33周...寶寶突沒心跳　她抱女兒10分鐘悲痛道別

懷孕33周...寶寶突沒心跳　她抱女兒10分鐘悲痛道別

志祺挨酸「整形變跩.膚淺」千字文道歉　曝花費非200萬..嘆：現在不會開心了

志祺挨酸「整形變跩.膚淺」千字文道歉　曝花費非200萬..嘆：現在不會開心了

李多慧被抓喝隊友的水！　比手勢拜託別說出去＞＜＂

李多慧被抓喝隊友的水！　比手勢拜託別說出去＞＜＂

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》國民姑姑王薇君來了!

《豈有此呂》國民姑姑王薇君來了!

國民姑姑王薇君幫太魯閣號亡者找回頭蓋骨 氣官員只會說「感同身受」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面