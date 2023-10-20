美議員提案修改國內稅法　避免美台雙重課稅

▲美國會議員正式提案修改國內稅法，強化台美關係。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓19日專電

美國參眾兩院議員今天正式提出修改美國國內稅法法案，以快速解決美台雙重課稅議題，為強化美台關係與刺激經濟發展向前邁進具體一步。

參議院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）與共和黨籍首席議員克雷波（Mike Crapo），連同眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）、民主黨籍首席議員尼爾（Richard Neal）分別在參眾兩院提出，目的在修改1986年制定的美國國內稅法，解決台美雙重課稅問題。

魏登透過新聞稿表示，加強與台灣經濟夥伴關係，對於美國就業與國家安全而言是理所當然的事，今天的提案是朝向免除美國與台灣之間雙重課稅以及增強美國晶片製造業方向邁出的另一個重要一步。

克雷波指出，深化與台灣及其充滿活力民主關係符合美國最佳利益。今天參眾兩院的提案標誌釋放機會以協助美台勞工與企業取得成功的重要一步。美國與台灣的經濟與戰略關係一如既往重要。

史密斯指出，美國與台灣勞工與企業需要減輕在跨境經營時面臨的雙重課稅負擔。這項立法將鼓勵更多投資並創造就業機會，同時促進美國與主要經濟夥伴的繁榮。透過為企業海外投資提供更大確定性，可以加強美國在世界關鍵地位的經濟夥伴關係基礎。

尼爾表示，解決美台企業目前面臨的跨境經濟負擔刻不容緩。美台聯盟擴大投資的時機已經成熟，這項提案將強化關係、帶來更多就業機會，並刺激製造業。

美國參議院財政委員會9月中旬一致通過「美台快速雙重稅收減免法案」（Description Of The United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）概念性文件，目的在採取修法途徑，讓雙重課稅問題得以快速解決。今天的提案則是這項概念性文件的法案條文版本，目的是修改美國國內稅法，讓台美雙重課稅問題能快速通過。