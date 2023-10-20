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星國14歲少女遭灌醉性侵　男友竟協助「閨蜜男友」一起上

記者黃翊婷／綜合報導

新加坡14歲少女小美（化名，以下人名皆同）2020年6月間與男友阿偉相約喝酒，因為酒醉嘔吐前往公園的廁所清洗，卻遭男友性侵，男友甚至協助閨蜜的男友阿強性侵自己，她一直忍到分手半年之後才向學校老師傾訴此事。檢方認為阿強是趁人之危，請求法官判處8到10年有期徒刑以及6至8下鞭刑，而阿強本人也在高等法院上當庭認罪。

▲桃園市少女配合警方誘捕張姓男子，卻在警方監控下仍遭張男性侵得逞，地院審理後判處張男8年有期徒刑。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲阿偉約小美喝酒，卻趁她酒醉時性侵，還協助阿強一起性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

根據《8視界新聞網》報導，這起事件發生在2020年6月27日，地點為海軍部公園附近的公廁，案發當天阿偉約小美一起喝酒，小美原本已經戒酒，但因為害怕拒絕會觸怒男友，也擔心男友會因此被其他女生搶走，這才答應赴約；晚間7時許兩人帶著買來的酒前往公園暢飲，期間還開設直播。

當時阿強正在與小美的閨蜜交往，透過直播得知阿偉和小美在喝酒，於是聲稱自己和女友吵架，心情煩悶，想要加入他們，獲得同意之後便前往公園一起喝酒。酒過三巡，小美因為酒醉嘔吐，連站都站不穩，阿偉和阿強便一起將她扶到公廁清洗，沒想到過程中阿偉突然起了色心，以外套蓋頭的方式性侵小美，完事之後又無視女方反抗，強行將人壓制在地，協助阿強性侵。

小美事後邊哭邊與阿偉吵架，指責對方為何要出賣自己，但因為當時她仍深愛著男友，所以還是有讓男友送她回家，不過，兩人仍在3個月之後分手，她一直等到分手半年才向學校老師傾訴此事，家人得到校方通知氣得馬上報警。

檢方表示，阿強在案發前已有竊盜案在身，保釋期間犯罪更是罪加一等，小美因為男友背叛，遭到兩人輪流性侵，心中的痛苦和難過可想而知，阿強的行為顯然是趁人之危，因此請求法官判處8到10年有期徒刑以及6至8下鞭刑。

今年19歲的阿強在案發當時年僅16歲，高等法院17日開庭審理此案，他已當庭認罪，法官下令進行評估，看他是否適合進入青年改造所，之後再裁定刑期。而幫助他人性侵自己女友的阿偉，也因為教唆他人性侵等多項罪名，後續將面臨司法審判。

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