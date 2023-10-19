伊朗警告「時間到了」 　以色列駐美大使館貼GIF動圖：來啊

▲伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭轟炸，造成417人死亡。對此，伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）19日透過社群「X（舊稱推特）發出警告，而以色列駐美國大使館則回GIF動圖反擊。

伊朗14日透過聯合國警告以色列，強調不希望哈瑪斯與以色列的衝突進一步升級，如果以色列不取消對於加薩的軍事入侵，伊朗將不得不介入這場戰爭。

▲艾密拉多拉安發文警告「時間到了」。（圖／翻攝X）



加薩阿里阿拉伯醫院遭襲後，艾密拉多拉安19日在X上發文表示，「時間到了」，警告意味濃厚。然而，以色列駐美國大使館直接在留言區貼上電影《駭客任務》主角尼歐挑釁敵人、勾手的GIF動圖，示意對方「來打啊」。

網友看完紛紛留言，「他們讓一名15歲的青少年來管理以色列的官方帳號嗎？」、「拜託不要打仗」、「你在開玩笑嗎？」「這圖甚至不是一個謎因」、「哈哈，戰爭都是在X上進行的」、「別再開玩笑了，人們正在死去，希望世界和平」。

▼以色列駐美大使館貼回文如下。（圖／翻攝X）

