　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

埃及、約旦為何拒收巴勒斯坦難民　複雜因素一次看

▲▼巴勒斯坦人在加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的帳篷營地避難。（圖／路透）

▲巴勒斯坦人在加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的帳篷營地避難。（圖／路透，下同）

中央社

以色列為報復哈瑪斯攻擊而猛烈轟炸加薩走廊，當地絕望的巴勒斯坦平民急尋庇護，卻面臨阿拉伯鄰國埃及和約旦斷然拒絕接收。美聯社從歷史、政治和區域安全等層面分析原因。

以色列7日遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）從其統治的加薩走廊（Gaza Strip）發動殘暴突襲後，展開不間斷報復轟炸。但埃及和約旦雖與以色列接壤，且分別與加薩走廊和以色列占領的約旦河西岸（West Bank）接壤，卻堅決拒收巴勒斯坦難民。約旦本身已有大量巴勒斯坦人口。

埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sissi）18日發表至今態度最強硬言論，稱以色列進行這場戰爭的目的不只是打擊哈瑪斯，「還試圖迫使百姓居民...移居埃及」。他並警告這可能破壞區域和平。

▲▼巴勒斯坦人在加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的帳篷營地避難。（圖／路透）

約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）17日也表達類似訊息。他說：「約旦不要難民，埃及不要難民。」

埃及和約旦拒絕的根本原因，是擔憂以色列想迫使巴勒斯坦人永遠被驅逐到這兩國，造成巴勒斯坦建國的訴求無效。此外塞西表示，大量人口移入可能讓好戰分子混進埃及的西奈半島（Sinai Peninsula），並從當地對以色列發動攻擊，危及埃以兩國40年來的和平條約。

▲▼巴勒斯坦人在加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的帳篷營地避難。（圖／路透）

以下是埃及和約旦採取如此立場的背後動機。

●歷史背景

巴勒斯坦人流亡是長久以來問題。以色列1948年建國時期與阿拉伯國家爆發戰爭時，估計有70萬巴勒斯坦人從目前的以色列國土被逐出或逃離，也就是巴人所稱的「災難日」（Nakba）。

以色列在1967年的六日戰爭奪下約旦河西岸和加薩走廊後，又有30萬巴勒斯坦人逃亡，大多轉往約旦居住。

如今這些流亡的巴勒斯坦人和他們的後代有將近600萬人，大多居住在約旦河西岸、加薩走廊、黎巴嫩、敘利亞和約旦的社區或難民營。也有不少人流亡到更遠的波斯灣阿拉伯國家或西方。

1948年以阿戰爭停止後，以色列拒絕允許巴勒斯坦難民重返家園，此後也一直拒絕巴勒斯坦的要求，讓難民返回作為和平協議的一部分，聲稱這麼做會威脅到猶太人在以色列的多數地位。

埃及害怕這次會歷史重演，若讓逃出加薩走廊的巴勒斯坦人大量湧入，他們最終將永遠留在埃及。

▼以色列士兵。（圖／路透，下同）

▲▼以色列士兵。（圖／路透）

●不保證難民會回去

眼前這場戰爭會如何結束，目前還沒有清晰走向。以色列已表明要摧毀哈瑪斯，但至今未指出達成目標後可能的發展及加薩走廊會由誰統治。已有人擔憂，以色列將重新占領加薩一段時間，造成衝突不歇。

以色列軍方雖然已表示，住在加薩走廊北部的巴勒斯坦人若依照其命令逃往南半部，在戰爭結束後將獲准重返家園；但埃及卻不放心。

塞西表示，若以色列一直宣稱尚未充分摧毀哈瑪斯，加薩走廊的戰事可能持續數年。因此他提議，以色列乾脆在其境內加薩走廊旁的尼格夫沙漠（Negev Desert）安置逃亡的巴勒斯坦人，直到自身軍事行動結束。

根據聯合國資料，正與日益惡化經濟危機搏鬥的埃及，目前已經接納約900萬難民和移民，包括今年逃離內戰的約30萬蘇丹人。

●質疑以色列動機

阿拉伯國家和許多巴勒斯坦人也懷疑，以色列可能利用這次機會迫使當地人口結構永久改變，藉此重創巴勒斯坦要在加薩走廊、約旦河西岸及同樣在1967年被以色列奪下的東耶路撒冷建國的訴求。

塞西18日再度示警，說讓加薩走廊的巴勒斯坦人大量移出，目的是要「消滅巴勒斯坦的志業...這是我們區域最重要的志業」。

以色列在總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）執政下，不諱談論將巴勒斯坦人遷移走的強硬右派政黨崛起，令阿拉伯國家的疑慮又加深。爆發哈瑪斯攻擊後，這類以色列右派言論更加肆無忌憚，一些政治人物和名嘴甚至呼籲軍方夷平加薩走廊、趕走當地所有居民。

▲▼以色列士兵。（圖／路透）

●擔心哈瑪斯滲入

埃及也說過，擔心加薩走廊來的大量移民會造成哈瑪斯或其他巴勒斯坦好戰分子進入境內。這可能讓西奈半島情勢陷入不穩，埃及軍方已在當地與伊斯蘭主義好戰分子戰鬥數年，並一度指控哈瑪斯支持這些伊斯蘭戰士。

自從哈瑪斯2007年統治加薩走廊後，埃及支持以色列對當地的封鎖行動，嚴格管制進入加薩的物資和平民進出。此外，埃及也摧毀與加薩走廊交界的地下隧道網絡，哈瑪斯和其他巴勒斯坦人利用這些隧道將貨物走私到加薩。

塞西還警告一種會令局勢更不穩的發展，那就是埃及與以色列自1979年以來的和平協議被破壞。

他說，如果巴勒斯坦好戰分子進入埃及，西奈半島「會成為攻擊以色列的基地，屆時以色列將有權自我防禦，...因此可能攻擊埃及領土」，「我們曾經達成的和平將從我們手中消失」。

ET快訊
台南2歲男童全身多處傷痕死亡！生母：浴室滑倒溺水
老家遭建商包圍成袋地！夫妻「爬屋頂進出」　食物吊掛運送
韓網瘋指《寄生上流》李善均疑是L姓染毒男星！　影迷崩潰
三重廟會飄仙氣！「超正女刑警」撞臉女星韓瑜　5000人暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／恨者無懼！以色列死敵：哈馬斯的崛起

伊朗警告「時間到了」 　以色列駐美大使館貼GIF動圖：來啊

火星大地震　科學家訝異震源

加薩稱以色列空襲已釀3785死　哈瑪斯高層傳喪命

埃及、約旦為何拒收巴勒斯坦難民　複雜因素一次看

美國國務院官員請辭！　抗議政府提供大量武器給以色列

少女失蹤4天原來是去3P！闖無人新屋　留滿地體液血跡噁爆

哈瑪斯首名「女高層」死亡！超硬背景起底　以軍轟爆加薩數百設施

男疑偷吃朋友妻遭40刀奪命　醋夫殺紅眼「刀刀刺向胸口」

戰爭要打多久？　以色列退將：徹底摧毀哈瑪斯「最短6個月」

陽明球經神似富邦「慈妹」　美到導播狂給畫面成嬌點

20歲男大生撞違規豪車亡　父母認屍...悲痛踏入相驗室

懷孕33周...寶寶突沒心跳　她抱女兒10分鐘悲痛道別

楊祐寧老婆「邊宮縮邊開會」　生二寶「痛到哭.冷到發抖」好偉大

志祺挨酸「整形變跩.膚淺」千字文道歉　曝花費非200萬..嘆：現在不會開心了

李多慧被抓喝隊友的水！　比手勢拜託別說出去＞＜＂

蕭敬騰.Summer登記結婚！　一句「好所在」..他甜回：妳帶我來的♥

Jessi宣布戒菸「想生小孩」　大談凍卵..劉在錫尬喊：我要回家XD

不睦！鄰居裝15監視器檢舉　彰化女收64紅單罰7萬8崩潰

肉肉女直播被說臉很瘦　遮身體街訪秒變50公斤

國際火線／恨者無懼！以色列死敵：哈馬斯的崛起

伊朗警告「時間到了」 　以色列駐美大使館貼GIF動圖：來啊

火星大地震　科學家訝異震源

加薩稱以色列空襲已釀3785死　哈瑪斯高層傳喪命

埃及、約旦為何拒收巴勒斯坦難民　複雜因素一次看

美國國務院官員請辭！　抗議政府提供大量武器給以色列

少女失蹤4天原來是去3P！闖無人新屋　留滿地體液血跡噁爆

哈瑪斯首名「女高層」死亡！超硬背景起底　以軍轟爆加薩數百設施

男疑偷吃朋友妻遭40刀奪命　醋夫殺紅眼「刀刀刺向胸口」

戰爭要打多久？　以色列退將：徹底摧毀哈瑪斯「最短6個月」

「索隆」新田真劍佑低調來台！穿逾4萬元DIOR新球鞋現身機場帥炸

開心到流淚！味全奪冠闖總冠軍賽　林智勝：在家興奮的跳起來

FIFTY FIFTY Keena回公司原因曝！寫詞版權「被安聖日偷走」：看新聞才知

《交響情人夢》野田妹、千秋王子合體！　17年後CP照太可愛

台塑5千人大遷徙進駐內湖！　里長供照「下班塞爆上不了公車」

清大連續停電！李家同替校長喊冤「國家常常停電，為何如此？」

素顏才能搭車？廣州地鐵站提供卸妝水　乘客卸妝才能進站

人妻愛碎念一罵5小時！　尪「被念到尿失禁」崩潰求離婚放過

國際火線／恨者無懼！以色列死敵：哈馬斯的崛起

26年後，終於等到了！味全奪冠　張泰山：眼眶裡的淚水在打轉

黏人橘貓爬到小主人身上　抱住狂蹭撒嬌不肯放過他

國際熱門新聞

火星大地震　科學家訝異震源

伊朗警告「時間到了」 　以色列駐美大使館貼回擊

女失蹤4天原來是去3P！留滿地液噁爆

埃及約旦為何拒收巴勒斯坦難民？

哈瑪斯女高層亡　以色列轟加薩數百設施

海中「男抱女上下晃動」　童戲水目睹18禁

以軍空襲3785死　哈瑪斯高層傳喪命

恨者無懼：以色列死敵哈馬斯的崛起

便宜又沒罪惡感　Airbnb成偷情男女首選

貓狗排泄物沖馬桶　獸醫揭恐怖後果

美國國務院官員請辭　抗議政府軍援以色列

加薩醫院被轟前畫面曝　火箭彈空中爆炸

疑似偷吃人妻　男遭40刀奪命

以色列退將：摧毀哈瑪斯最短要打6個月

更多熱門

相關新聞

美國國務院官員請辭　抗議政府軍援以色列

美國國務院官員請辭　抗議政府軍援以色列

美國國務院一名負責監督武器轉讓的高階官員近日辭職，以抗議拜登政府持續向以色列提供軍援。他指控，政府「不公正」的政策導致他被迫做出連自己都無法接受的「道德妥協」。

哈瑪斯女高層亡　以色列轟加薩數百設施

哈瑪斯女高層亡　以色列轟加薩數百設施

先探／以巴衝突下的台股亮點

先探／以巴衝突下的台股亮點

以色列退將：摧毀哈瑪斯最短要打6個月

以色列退將：摧毀哈瑪斯最短要打6個月

外交部啟動撤僑　教育部籲10名台灣留學生撤離以色列

外交部啟動撤僑　教育部籲10名台灣留學生撤離以色列

關鍵字：

哈瑪斯巴勒斯坦以色列埃及約旦難民

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳《寄生上流》李善均疑是L姓染毒男星

《龍貓2》要上映了！主角是幼年貓巴士

明3地有大雨！北台灣狂跌10度

三重廟會飄仙氣！女刑警撞臉韓瑜掀暴動

超商飲料都誰在買？網分析：有些很頂

味全龍第5座季冠軍　封王優惠出爐

陸生喝「經典飲料」留陰影　台灣人超懂

iPhone隱藏功能曝！眾人直呼超方便

陸男童誤喝百草枯「怕被罵」忍2天　器官被嚴重腐蝕

與王品同天生日用餐免費！

年底前「4星座」最強轉運！升官加薪、爆棚桃花全來了

獨／汽車集團小公主　為愛變賣亡父名表

哪家麥當勞最不可能熄燈？網點名這縣市分店

篠田麻里子偷吃離婚！新劇將飾演「不倫妻」

女染髮後昏迷5天　頭髮剃光才撿回一命

更多

最夯影音

更多
陽明球經神似富邦「慈妹」　美到導播狂給畫面成嬌點

陽明球經神似富邦「慈妹」　美到導播狂給畫面成嬌點
20歲男大生撞違規豪車亡　父母認屍...悲痛踏入相驗室

20歲男大生撞違規豪車亡　父母認屍...悲痛踏入相驗室

懷孕33周...寶寶突沒心跳　她抱女兒10分鐘悲痛道別

懷孕33周...寶寶突沒心跳　她抱女兒10分鐘悲痛道別

楊祐寧老婆「邊宮縮邊開會」　生二寶「痛到哭.冷到發抖」好偉大

楊祐寧老婆「邊宮縮邊開會」　生二寶「痛到哭.冷到發抖」好偉大

志祺挨酸「整形變跩.膚淺」千字文道歉　曝花費非200萬..嘆：現在不會開心了

志祺挨酸「整形變跩.膚淺」千字文道歉　曝花費非200萬..嘆：現在不會開心了

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》國民姑姑王薇君來了!

《豈有此呂》國民姑姑王薇君來了!

國民姑姑王薇君幫太魯閣號亡者找回頭蓋骨 氣官員只會說「感同身受」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面