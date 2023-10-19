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美國國務院官員請辭！　抗議政府提供大量武器給以色列

▲▼美國國務院負責監督武器轉讓的高階官員保羅（Josh Paul）辭職。（圖／翻攝自Josh Paul／LinkedIn）

▲美國國務院負責監督武器轉讓的高階官員保羅（Josh Paul）辭職。（圖／翻攝自Josh Paul／LinkedIn）

中央社

美國國務院一名負責監督武器轉讓的高階官員近日辭職，以抗議拜登政府持續向以色列提供軍援。他指控，政府「不公正」的政策導致他被迫做出連自己都無法接受的「道德妥協」。

華爾街日報（WSJ）與美國政治新聞網站Politico報導，這名前任官員保羅（Josh Paul）今天在領英（LinkedIn）上發布貼文，說明他掛冠求去的原因。他在文中寫道：「我擔心我們正重蹈過去數十年來的覆轍，我拒絕繼續參與。」

保羅原先在國務院政治軍事事務局（Bureau of Political-Military Affairs）擔任主管，該機構負責管理美國與盟國的防務關係，以及監督向盟國轉讓武器相關工作。他在文中表示，自己是在11年前加入該機構，國務院的另名官員也證實他離職的消息。

保羅說，政府軍援以色列的決定導致他被迫做出讓他難以接受的「道德妥協」，他無法說服自己支持政府的一系列重大決策，「包括在短時間向參與衝突的一方提供大量武器」。

他認為，拜登政府的決定不僅「短視、具破壞性、不公正，而且與我們公開擁護的價值背道而馳」。

他說：「在這11年裡，我曾無數次地做出道德妥協，每一次都讓我備感壓力，但每一次我都銘記我對自己的承諾，而且這些承諾從未被打破。現在我決定離開，因為我認為，從當前持續（實際上是擴大並加速）向以色列供應致命武器的走向來看，我已經無法再繼續妥協。」

▲▼美國總統拜登訪問以色列，與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu 或譯尼坦雅胡）會面。（圖／路透）

▲拜登訪問以色列，與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu ）會面。（圖／路透）

美聯社報導，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，迄今已造成逾1400名以色列人死亡。以色列軍方今天表示，據信有206人遭哈瑪斯挾為人質。

加薩衛生部昨天則稱，過去11天以來，已有3478位巴勒斯坦人喪生、1萬2000人受傷。

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