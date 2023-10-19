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少女失蹤4天原來是去3P！闖無人新屋　留滿地體液血跡噁爆

少女失蹤4天原來是去3P！闖無人新屋，遺留滿地體液血跡噁爆。（翻自《中國報》）

▲少女失蹤4天原來是去3P！闖無人新屋，遺留滿地體液血跡噁爆。（翻自《中國報》）

圖文／鏡週刊

馬來西亞蘆骨地區近日發生一起事件，一名14歲少女失蹤4天，母親焦急報案，但後來發現原來少女「失蹤」的這幾天是和20歲男友廝混，甚至還闖入無人新屋大玩3P，並把好端端的屋子弄得極度髒亂，滿地體液血跡。

據馬來西亞《中國報》報導，這名少女的母親在本月11日下班回家時，發現女兒不見蹤影，於是焦急地報警，之後在15日順利找回少女，但這時也才知道，少女失蹤的這4天，其實是和20歲從事理髮的男友廝混。據悉11日當天經商的母親出門上班後，少女趁機偷溜離家，並由男友來接應。

據少女說法，就在13日這天，男友騎著摩托車載她到一處新興住宅區，另外還有一名男性友人加入，隨後3人闖入一間無人居住且沒有上鎖的新屋裡，接著3人更在屋內進行「性愛大戰」。少女說，3人在新屋內停留1個半小時就離開，後來在15日，男友要騎車載少女回家，但由於騎到半途發現已沒有汽油，於是把少女放在附近一間醫院旁的祈禱室，並通知少女母親來接人。

少女失蹤4天原來是去3P！闖無人新屋　遺留滿地體液血跡噁爆

▲新屋內部遺留少女3P後的痕跡，環境髒亂。（翻自《中國報》）

母親約在15日早上8點順利找回女兒，後來在追問下，才得知這起事件。由於少女未成年，因此警方認定男友已經犯下性侵案，目前男友已遭警方逮捕。另一方面，回到3人的3P地點，發現原本好端端的新屋，已經被3人弄得非常髒亂，滿地都是體液與血跡。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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