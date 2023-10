哈瑪斯首名「女高層」死亡！超硬背景起底　以軍轟爆加薩數百設施

▲以色列軍隊對加薩走廊大舉空襲。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)衝突持續,以色列國防軍(IDF)19日表示,過去24小時已擊中「數百個」哈瑪斯目標,並擊斃加薩走廊第三大武裝組織一名軍事領袖。哈瑪斯媒體則表示,組織聯合創立者的遺孀、哈瑪斯政治局首名也是唯一的女性委員在空襲中喪生。

根據以色列時報、BBC等外媒報導,IDF於19日上午表示,過去24小時內以色列持續在整個加沙地區發動攻勢,摧毀了「數百個哈瑪斯恐怖分子基礎設施」,包含反坦克導彈發射場、隧道豎井、情報設施、作戰指揮中心等,以及聲稱「消滅了10多名恐怖分子」。

IDF還指出,在接獲以色列國家安全局情報後,軍方夜間派戰機空襲加薩南部拉法市(Rafah),擊斃了巴勒斯坦激進團體「人民抵抗委員會」(Popular Resistance Committees)的軍事部門負責人希拉爾(Rafat Abu Hilal)。人民抵抗委員會是繼哈瑪斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(Palestinian Islamic Jihad)之後,在加薩的第三大武裝組織。

▲哈瑪斯政治局首名女性委員香堤(Jamila al-Shanti)在以色列空襲中喪生。(圖/翻攝自X/@M_alrantisi1979)

另據巴勒斯坦媒體、哈瑪斯媒體報導,哈瑪斯聯合創立者蘭提西(Abdel Aziz al-Rantisi)的遺孀香堤(Jamila al-Shanti)在以色列的空襲中喪命,報導沒有詳細說明空襲地點,但稱襲擊發生在黎明時分。

據BBC報導,香堤於2021年成為哈瑪斯最高決策機構「哈瑪斯政治局」(Hamas political bureau)的第一名也是目前唯一一名女性政治局委員,她曾在哈瑪斯創立婦女運動。亡夫蘭提西則在2004年「第二次巴勒斯坦大起義」(Second Intifada)期間,遭遇以色列空襲而身亡。

