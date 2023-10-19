哈瑪斯首名「女高層」死亡！超硬背景起底　以軍轟爆加薩數百設施

▲以色列軍隊對加薩走廊大舉空襲。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）衝突持續，以色列國防軍（IDF）19日表示，過去24小時已擊中「數百個」哈瑪斯目標，並擊斃加薩走廊第三大武裝組織一名軍事領袖。哈瑪斯媒體則表示，組織聯合創立者的遺孀、哈瑪斯政治局首名也是唯一的女性委員在空襲中喪生。

根據以色列時報、BBC等外媒報導，IDF於19日上午表示，過去24小時內以色列持續在整個加沙地區發動攻勢，摧毀了「數百個哈瑪斯恐怖分子基礎設施」，包含反坦克導彈發射場、隧道豎井、情報設施、作戰指揮中心等，以及聲稱「消滅了10多名恐怖分子」。

IDF還指出，在接獲以色列國家安全局情報後，軍方夜間派戰機空襲加薩南部拉法市（Rafah），擊斃了巴勒斯坦激進團體「人民抵抗委員會」（Popular Resistance Committees）的軍事部門負責人希拉爾（Rafat Abu Hilal）。人民抵抗委員會是繼哈瑪斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）之後，在加薩的第三大武裝組織。

▲哈瑪斯政治局首名女性委員香堤（Jamila al-Shanti）在以色列空襲中喪生。（圖／翻攝自X／@M_alrantisi1979）

另據巴勒斯坦媒體、哈瑪斯媒體報導，哈瑪斯聯合創立者蘭提西（Abdel Aziz al-Rantisi）的遺孀香堤（Jamila al-Shanti）在以色列的空襲中喪命，報導沒有詳細說明空襲地點，但稱襲擊發生在黎明時分。

據BBC報導，香堤於2021年成為哈瑪斯最高決策機構「哈瑪斯政治局」（Hamas political bureau）的第一名也是目前唯一一名女性政治局委員，她曾在哈瑪斯創立婦女運動。亡夫蘭提西則在2004年「第二次巴勒斯坦大起義」（Second Intifada）期間，遭遇以色列空襲而身亡。