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戰爭要打多久？　以色列退將：徹底摧毀哈瑪斯「最短6個月」

▲▼ 圖為以色列軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 以色列軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」交火之際，美國總統拜登18日親自到訪表示支持。以國前軍官透露，美方希望以色列徹底摧毀哈瑪斯，使加薩非軍事化，但這是一項複雜的軍事任務，恐怕需花費6至8個月時間。

《以色列時報》報導，以色列國防軍（IDF）加薩分部前指揮官及前駐美武官夏姆尼（Gadi Shamni）在拜登到訪以國後受訪說明，「美國希望我們摧毀哈瑪斯。」

但夏姆尼指出，更重要的是就算美國沒有開綠燈，以色列也不能結束這場戰爭，要打到哈瑪斯徹底被擊敗及加薩非軍事化，最終讓所有人質回家，並確定重建加薩的條件，可能由約旦河西岸巴勒斯坦權力機構重新統治。

他認為，哈瑪斯發現以色列領導階層存在問題，缺乏有力的掌舵者，譴責總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「扶植」了哈瑪斯，包括讓數十億美元資金流入加薩。

▲▼哈瑪斯成員手持武器。（圖／路透社）

▲ 手持武器的哈瑪斯成員。（圖／路透社）

夏姆尼坦言，擊潰哈瑪斯的軍事任務很複雜，但他相信以軍做得到，預估任務將持續6至8個月，「要征服加薩，控制加薩……需要數周時間」，為此以色列不得不殺死或俘虜哈瑪斯武裝份子，「將有數千人被關押在尼格夫（Negev），作為交換200多名人質的籌碼。」

他警告，若聽從哈瑪斯的要求，釋放巴勒斯坦囚犯，「那將是以色列的失敗，只會招來進一步攻擊，所以我們別無選擇」，「空襲很重要，但地面部隊最終還是要進入。」

夏姆尼指出，哈瑪斯以為握有人質代表勝券在握，以為可以讓以色列人屈服，「以軍應該在他們認為有人質被挾的地區保持謹慎，但結論是以軍必須全力推進。」

另一方面，夏姆尼表示，以軍有能力同時在北部前線打擊真主黨，並控制約旦河西岸，最終必須將真主黨從北部邊境陣地上逼退，「這項問題也必須用武力解決」，因為外交手段無法迫使真主黨向後退，認為目前當地情形比2006年黎巴嫩戰爭以前更糟，除非擊退真主黨，否則人們無法在北部邊境生活。

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