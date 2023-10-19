俄羅斯外長訪平壤獲金正恩接見　雙方「促膝長談」一小時以上

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫訪問平壤，獲北韓最高領導人金正恩接見。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）逐漸深化和俄羅斯的外交關係與軍事合作。在北韓外務省的盛情邀請下，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）正式前往北韓首都平壤訪問，今日（19）下午獲得北韓最高領導人金正恩接見，雙方展開長達1小時以上的會談。

根據南韓《韓聯社》，俄羅斯外交部於當地時間19日表示，目前人在平壤訪問的部長拉夫羅夫獲得金正恩接見，雙方會談的時間至少長達1個小時以上，不過兩人究竟談了什麼具體的內容，並沒有透過聲明公開。

《俄羅斯新聞社》則指出，拉夫羅夫在平壤和北韓外務相崔善姬進行會談以後，旋即召開單獨記者會，他在會上痛批美國、日本、南韓所採取的「不具建設性、且非常危險的路線」只會助長區域情勢緊張，表示俄方和朝鮮（北韓）非常擔憂美國在朝鮮半島（韓半島）部署戰略資產。

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫和北韓外務相崔善姬19日展開會談。（圖／路透）

拉夫羅夫表示，俄方願和中國、朝鮮（北韓）一同推動緩和區域緊張的路線，同時支持在無預設先決條件下，構築商討半島安全問題的定期進程。

拉夫羅夫表示，目前俄方正積極協助如何向慘遭國技社會制裁的北韓提供能源上的支援，未來將推動俄朝之間經濟合作上的相關討論，下個月也將如期舉行雙方經濟、科學、技術合作相關的政府委員會第10次會議，包括地質調查合作、提供北韓能源、其他物資的援助計畫。

至於有北韓記者在現場提問，是否願意向俄國人推薦前往北韓旅遊度假；拉夫羅夫則給予口頭上的承諾。