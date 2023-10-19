巴勒斯坦男童遇爆炸驚嚇顫抖　被醫師抱懷裡放聲大哭！心碎畫面曝

▲倖存的巴勒斯坦男孩瞪大雙眼、全身顫抖，最後被醫師抱在懷裡，再也止不住情緒，放聲大哭。（翻攝@Timesofgaza推特影片）

圖文／鏡週刊

以巴戰爭持續延燒，加薩阿赫利阿拉伯醫院17日發生致命性爆炸事件，造成超過500人死亡，以巴兩國互相指責，但戰爭之下最無辜的就是百姓。爆炸事件後，社群媒體流出多段相關影片，其中，一名巴國男童被爆炸嚇醒，在鏡頭前全身顫抖回憶事發經過，最後被醫師抱在懷裡時，男童再也止不住情緒，放聲大哭，畫面令人看了心碎至極。

加薩網路媒體「TIMES OF GAZA」18日在推特貼出一段影片，可見一名沾滿塵土的男童眼神充滿恐懼，全身發抖。拍攝者問男童：「發生什麼事了，寶貝？」男童一時回答不出來，繼續瞪大雙眼。拍攝者問他：「你在睡覺嗎？」男童點點頭。長鏡者繼續問：「你在睡覺的時候傳來爆炸嗎？你很害怕對不對？」

一旁的醫師拍拍男童，告訴他：「爆炸結束了，沒事了！沒事了！」接著醫師把男童抱在懷裡，親親他的臉頰。此時男童再也忍不住，倒在醫師懷中放聲大哭。

Survivor of Al-Ahli (Al-Ma’madani) hospital massacre. pic.twitter.com/7Thy2cg67n — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 18, 2023

這段影片吸引超過1,900則回覆，眾多網友心痛表示，「看到他說話時的恐懼，祈禱他能擺脫創傷」「為何讓孩子成為攻擊目標？」「孩子們是無辜的，上帝保佑他。」「願真主阿拉保護巴勒斯坦無辜的人民」「無法用言語形容我的感受」，一名網友則說：「今天在聯合國，美國投票否決停火協議，讓這個孩子重複夢魘，極度心碎！」

根據《半島電視台》報導，截至今日（19日），已有3,480名巴勒斯坦人死於以色列的攻擊中、12,000 多人受傷。而哈瑪斯在以色列境內發動的襲擊已造成1,400多人死亡。

▲加薩歐洲醫院院長阿卡德面前躺著6具兒童屍體，心痛問：「誰在殺害這些孩子？」（翻攝畫面）

稍早，加薩巴勒斯坦衛生部釋出一段影片，顯示加薩歐洲醫院院長優素福阿卡德（Dr. Youssef Al-Akkad）面前躺著6具兒童屍體，這些孩子在以色列空襲中喪生，院長憤怒問：「看看這些孩子！誰在殺害這些孩子？」「看著我們，自由世界，對於這些針對失去親人和受壓迫人民的屠殺，你有何看法？」

▲紐約街頭出現「拜登必須為以色列轟炸醫院付出代價」巨型看板。（翻攝@jacksonhinklle推特）

此外，自從阿赫利阿拉伯醫院爆炸事件發生後，歐美各地抗議不斷，黎巴嫩抗議者聚集美國駐黎巴嫩首都貝魯特大使館外進行抗議活動，紐約街頭也出現「拜登必須為以色列轟炸醫院付出代價」巨型看板。大批民眾闖入國會山莊抗議，要求美國支持以色列與哈瑪斯停火，最後有超過300人當場遭警方逮捕。

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