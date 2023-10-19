吃20次霸王餐爽逃帳單！他每次付錢都「心臟病發」　悲慘結局曝光

記者羅翊宬／綜合報導

立陶宛一名中年男子並沒什麼令人稱讚的技能，唯一能夠誇耀的能力便是「騙吃騙喝」，只要到餐廳用完餐被要求付錢時，就會直接心臟病發作，直接逃過20多間餐廳的帳單，不過最近他卻在西班牙吃上閉門羹，店家直接報警處理，請警方透過公權力來談。

根據《Oddity Central》，該名50歲男子的具體姓名並未被警方公開，他經常通過假裝自己心臟病發作，來欺騙至少20多間餐廳，而他最常出沒的地方是西班牙阿利坎特省的白色海岸（Costa Blanca），該地旅遊業發達，每當點完飲料和食物後，他會上演一場令人髮指、卻又逼真的「戲劇表演」，捂著胸口、假裝自己暈倒在地板上。

不過直到上個月，該名立陶宛男子惡劣的且低級的犯罪技巧才終於被揭穿，他在當地一間餐廳享用了海鮮飯、幾杯威士忌，結帳時店員給他一張34.85歐元（約新台幣1145.4元）。當店員準備離開時，男子也站起身作勢要離開，不過卻被攔住去路，要求支付帳單費用。

男子顯然感到相當沮喪，他辯稱自己要回飯店房間內拿錢包，但工作人員卻不讓他離開。就在此刻，男子竟然開始假裝自己心臟病發作，甚至直接癱坐在地上；不過，餐廳工作人員並沒有因此上當，他們並未依照要求呼叫救護車，相反地他們直接報警、通知警察。

當警方抵達現場時，立陶宛男子要求醫療照護，不過他卻沒有發現，警方早就憑著在阿利坎特省其他間餐廳的印象，成功辨識出男子「愛吃霸王餐」的人設，該名男子去年11月首度因為假裝成心臟病發而占了便宜，此後因此聞名天下，儘管犯行曾遭警方多次介入，卻也從來不會感到困擾。

立陶宛男子深知，如今的法律只能判處他輕微的刑期，因為他所逃避、賒帳的帳單費用了不起也只有10幾歐元，罪行性質在當地來說相當輕微；然而，曾經因此受的許多間餐廳將提起聯合申訴，因此男子最後恐會坐牢長達2年。