快訊／英首相蘇納克抵達以色列！　現身機場畫面曝光

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）19日出現在以色列的本古里安機場（Ben Gurion Airport）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

繼美國總統拜登18日旋風訪問以色列後，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）也於19日抵達以色列，現身在特拉維夫市（Tel Aviv）附近的本古里安機場（Ben Gurion Airport）。根據BBC報導，他目前準備前往耶路撒冷，並在接下來的幾個小時內與以色列總理納坦雅胡與總統赫佐格舉行會談。

▲蘇納克步出座車。（圖／路透）

據BBC報導，蘇納克在機場告訴現場記者，哈瑪斯7日的襲擊是「無法形容的恐怖主義行為」並重申英國與以色列站在一方。另外，蘇納克也表示，「我很期待稍後與總理和總統的會晤，也非常希望會晤富有成效。」

此前，英國首相辦公室表示，蘇納克將於19日會見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與總統赫佐格（Isaac Herzog），他預計將公開譴責哈瑪斯的「令人驚駭的恐怖行為」（horrific act of terror），並對以色列與加薩地區「慘重的生命損失」表達哀悼。

▲蘇納克預計出訪兩天，除了以色列外還將造訪周邊國家。（圖／路透）

據英國天空新聞報導，蘇納克此次出訪行程預計為期兩天。唐寧街表示，在結束以色列行程後，蘇納克還將訪問一些地區首府，但並未透露細節。

蘇納克曾發聲明指出，加薩醫院17日發生爆炸的悲劇應該成為一個分水嶺，讓該地區與全世界的領導人團結合作，避免衝突進一步升高危險。