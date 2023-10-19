約旦河西岸流血衝突！巴國男遭以色列定居者「近距離開槍」畫面曝

▲ 約旦河西岸巴勒斯坦人遭以色列定居者槍擊。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」激烈交火，平民死傷慘重，約旦河西岸動盪局勢也逐漸升溫。外媒曝光一段恐怖畫面，顯示一名巴勒斯坦人遭一名以色列定居者近距離開槍攻擊，且很可能使用國際法禁止的非法彈藥，會在人體內部造成恐怖傷害。

《鏡報》公開的影片中，據信為以色列定居者的紅衣男子手持突擊步槍，逼近一群巴勒斯坦平民，站在最前方的男子阿德拉（Zakarya Adra）手無寸鐵，試圖避開槍手時和對方發生扭打，但槍手很快就後退一步，近距離朝阿德拉腹部開槍。

一聲巨響後阿德拉跌坐在地，一手摀住中槍部位。後來的畫面可見他手上和左腹都有血跡，倒在地上神情痛苦，親友紛紛趕來幫忙，將他抬離現場。而開槍的紅衣男子隨後被一名身穿軍裝的男子帶走，據信為以色列國防軍（IDF）士兵。

▲ 以色列定居者逼近開槍，阿德拉痛苦倒地。（圖／翻攝自X）

這起事件發生於13日，也就是以巴衝突爆發第7天，地點在約旦河西岸南部馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）村莊圖瓦尼（at-Tuwani），紅衣男子則是來自哈瓦特馬洪（Havat Ma'on）定居點的猶太人。

自從以色列法院允許人民強行驅逐馬薩費爾亞塔的巴勒斯坦人，這裡在過去18個月來成為以色列定居者暴行攻擊的目標。而聯合國將這些強制驅逐行為稱為戰爭罪，且嚴重侵犯人權。

據稱是從阿德拉體內取出的金屬片扭曲且沾滿血跡，被指為以軍非法使用爆炸子彈（Explosive Bullets）的證據。自1868年多國達成《聖彼得堡宣言》以來，紅十字國際委員會等組職便將使用這種會在人體內部造成嚴重傷害的彈藥列為習慣國際人道主義法上的非法行為，一戰後更被明確認定為戰爭罪。

阿德拉的表親穆罕默德（Mohammad Hureini）說明，阿德拉情況不太樂觀，「他還在醫院，我們在等待他的消息。我們不知道該怎麼辦，只能為他祈禱。」

穆罕默德的叔叔哈菲茲（Hafez Hureini）是非暴力巴勒斯坦民群組織「薩穆德青年」（Youth of Sumud）創辦人，他們和阿德拉都是其中一員。該組織於2017年成立，致力於透過和平手段抵抗以色列佔領，捍衛巴勒斯坦人的生活方式，鼓勵流離失所的巴勒斯坦人回到過去的土地上生活。