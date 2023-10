美海軍宣布　派第六艦隊指揮艦「惠特尼山號」赴東地中海

▲圖為美軍第六艦隊指揮艦「惠特尼山號」。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

繼美國出動兩艘航空母艦到東地中海之後,美國海軍18日宣布,第六艦隊指揮艦「惠特尼山號」(USS Mount Whitney)將前往東地中海,以支持美國在該地區的行動。在此之際,以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之間的戰爭,讓該地區緊張情勢升溫。

綜合美媒《海軍時報》等報導,惠特尼山號18日離開義大利加埃塔母港,第六艦隊司令伊希(Thomas Ishee)及其團隊也在艦上。惠特尼山號是艘指揮艦,具有指揮、控制、通訊、情報能力。但第六艦隊並未具體說明惠特尼山號抵達之後的相關任務細節,截至18日,五角大廈並未回應海軍時報的置評請求。

目前位置在以色列與加薩海岸附近的是福特號航空母艦(USS Gerald R. Ford),是在上周抵達東地中海,是哈瑪斯10月7日對以色列發動攻擊、以色列展開報復反擊之後,美軍下令福特號航空母艦前往該地區。目前還不清楚福特號航空母艦在返回維吉尼亞州諾福克母港之前,會在以色列海域待上多久時間。

另外,美軍艾森豪號航空母艦(USS Dwight D. Eisenhower)及其航母打擊群正前往東地中海,要與福特號航空母艦會合。

Underway, shift colors



The U.S. 6th Fleet Blue Ridge-class command and control ship #USSMountWhitney (LCC 20) departed Gaeta, Italy, Oct. 18, 2023, in support of U.S. operations in the eastern Mediterranean Sea.



For more: https://t.co/yDsaGfCoGz