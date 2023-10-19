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美海軍宣布　派第六艦隊指揮艦「惠特尼山號」赴東地中海

▲▼ 美軍第六艦隊指揮艦「惠特尼山號」（USS Mount Whitney）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為美軍第六艦隊指揮艦「惠特尼山號」。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

繼美國出動兩艘航空母艦到東地中海之後，美國海軍18日宣布，第六艦隊指揮艦「惠特尼山號」（USS Mount Whitney）將前往東地中海，以支持美國在該地區的行動。在此之際，以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之間的戰爭，讓該地區緊張情勢升溫。

綜合美媒《海軍時報》等報導，惠特尼山號18日離開義大利加埃塔母港，第六艦隊司令伊希（Thomas Ishee）及其團隊也在艦上。惠特尼山號是艘指揮艦，具有指揮、控制、通訊、情報能力。但第六艦隊並未具體說明惠特尼山號抵達之後的相關任務細節，截至18日，五角大廈並未回應海軍時報的置評請求。

目前位置在以色列與加薩海岸附近的是福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford），是在上周抵達東地中海，是哈瑪斯10月7日對以色列發動攻擊、以色列展開報復反擊之後，美軍下令福特號航空母艦前往該地區。目前還不清楚福特號航空母艦在返回維吉尼亞州諾福克母港之前，會在以色列海域待上多久時間。

另外，美軍艾森豪號航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower）及其航母打擊群正前往東地中海，要與福特號航空母艦會合。

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