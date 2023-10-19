震懾北韓！美軍B-52H戰略轟炸機「首降落南韓」　可以攜帶核彈

▲美國空軍B-52H「同溫層堡壘」戰略轟炸機19日首度降落南韓清州空軍基地。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年9月透過最高人民會議修憲，將「核武使用政策」納入憲法，強調透過核武保障國家生存主權、遏阻戰爭。面對北韓不斷透過高度發展核武與彈道飛彈帶來威脅，美國戰略資產之一、能夠攜載核彈頭的B-52H「同溫層堡壘」戰略轟炸機首度在南韓降落，強烈警告北韓切勿輕舉妄動。

根據《韓聯社》，美國空軍B-52H「同溫層堡壘」戰略轟炸機17日飛往南韓京畿道城南市首爾機場，參加「首爾ADEX 2023」航太國防產業展示會開幕儀式上的慶祝飛行後，今日（19）更選擇直接在清州空軍基地降落，是該款戰略轟炸機首度降落在南韓境內的空軍基地。

B-52H「同溫層堡壘」戰略轟炸機能夠攜載核彈頭，其首次降落在南韓空軍基地，是華府與首爾在強化「擴張遏制」（延伸嚇阻，extended deterrence）政策的一環，雙方協議經常部署美軍戰略資產。

駐韓美軍19日邀請海內外記者前往清州空軍基地，對外公開B-52H戰略轟炸機降落的畫面，強調美方履行在韓半島實施擴張遏制的意志，以美方所持有的核武來遏制敵方的核武攻擊和常規性武器攻擊。

美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth S Wilsbach）、美國第七航空隊中將普勒斯（Scott L. Pleus）、南韓聯合參謀議長金承謙皆前往清州空軍基地。

金承謙表示，「敵方（北韓）9月修憲納入『核武政策』，坦露出無法拋棄核武與積極發展核武的野心，這對韓半島（朝鮮半島）和國際社會構成嚴重的威脅。此次B-52H戰略轟炸機前來，再度展現了在敵方核武威脅的狀況下，美國對協防韓半島和擴張遏制上堅若磐石的決心。一旦敵方使用核武，責北韓將迎來政權覆滅的結果。」

據悉，B-52H戰略轟炸機17日在韓半島（朝鮮半島）上空與南韓空軍展開聯合訓練，預計22日將再度和南韓、日本實施美日韓聯合空中訓練。