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死亡直播！男想「重生」二次受洗　當場蒙主寵召溺斃沒人發現

死亡直播！男想要「重生」獲二次受洗，當場蒙主寵召溺斃沒人發現。（翻自《每日郵報》）

▲男子在受洗時溺斃，所有人都沒發現。（翻自教會臉書）

圖文／鏡週刊

英國伯明罕地區在本月8日有一場宗教儀式，卻發生不幸事件！一名61歲男子史密斯（Robert Smith）想要「重生」並接受人生的第二次洗禮，卻沒想到在儀式上，史密斯於受洗途中溺斃在水池裡，而且當時完全無人發現，甚至教會繼續直播受洗現場。

據英國《每日郵報》報導，當時史密斯和另一名年輕男子，正在接受這場宗教儀式，他和男子一起泡進水池受洗，女性牧師巴特麗（Cheryl Reid-Bartley）在現場主持儀式與禱告，而池外也圍繞著一群教友，大家都在為兩人的受洗獻上祝福。除此之外，教會也為這場受洗儀式進行臉書直播。

不過就在受洗的途中，只見史密斯的身體越來越沉，完全沒有浮起來，但他身旁接受洗禮的男子，並沒有注意到，就連牧師巴特麗和其他教友，也沒有人發現史密斯的異狀，受洗儀式依然持續進行，直播也繼續播放。畫面也可見，巴特麗雖然站在池裡進行儀式，但只和另一名受洗的年輕男子有互動，她完全沒有注意到史密斯的狀況。

另一名受洗的男子，也沒有發現史密斯的異狀。（翻自《每日郵報》）

▲另一名受洗的男子，也沒有發現史密斯的異狀。（翻自教會臉書）

據悉這時有看直播的網友，開始對於史密斯沉入池裡、久久沒有起來的異狀感到懷疑，並直接向教會反映。教會發現狀況後，也立刻切掉直播。報導指出，救難隊在當天下午1點半抵達現場，雖然對史密斯進行急救，但仍為時已晚，史密斯隨即被宣告死亡。

報導指出，史密斯本來是牙買加人，後來移居到英國倫敦南部布里克斯頓（Brixton）居住，並住了25年，擔任理髮師為業，而且兒孫滿堂，擁有7個孫子。但晚年的史密斯罹患帕金森氏症，日前對家人表示想要「重生」，雖然他年輕時已受洗過，現在想要接受人生第二次受洗，卻沒想到在過程中蒙主寵召，不幸溺斃。


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