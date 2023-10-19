前北約大使：美國就以巴衝突　「私下警告伊朗」

▲美國總統拜登訪問以色列，與總理納坦雅胡會面。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）衝突升溫，美國總統拜登18日也親自訪問以色列表達支持。美國前北約大使達爾德（Ivo Daalder）向BBC揭露，美國可能透過私下溝通管道警告了伊朗。

根據BBC報導，自2009年至2013年間擔任美國常駐北大西洋公約組織（NATO）代表的達爾德表示，「我們確實知道，美國一直在透過為此目的所建立的渠道，與伊朗進行私下溝通。」

▲以色列軍隊對加薩走廊實施空襲。（圖／路透）

至於伊朗，達爾德受訪時則提到，「毫無疑問地，伊朗知道美國準備做什麼。這不是總統現在願意公開說的，或許也不應該說。」據報導，伊朗官員們在7日哈瑪斯突襲以色列後歡欣慶祝，而伊朗資助的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）武裝組織最近幾天一直在與以色列軍方交火。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）本周稍早表示，美國已經與伊朗進行對話，警告他們不要干預在以色列與加薩的衝突。另外，前國安顧問麥馬斯特（HR McMaster）則向BBC表示，有鑒於哈瑪斯對以色列構成「生存威脅」，他認為以色列對加薩的地面入侵已不可避免，「以色列將繼續履行粉碎哈瑪斯的承諾」。